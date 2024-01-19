الصور الكاملة لحفل عمرو دياب في القرية العالمية بدبي

أحيا المطرب عمرو دياب حفلا جماهيريا كبيرا في القرية العالمية بدبي، وسط حضور جماهيري غير مسبوق.

وقدم عمرو دياب الذي ظهر باطلالة شبابية مميزة باقة من أشهر أغانية مثل يا أنا يا لاء، بحبه، لو اتساب، برج الحوت، الحظ، وياه، يتعلموا، تملي معاك، شكرا من هنا لبكرة، ميدلي قمرين - العالم الله- ليلي نهاري - نور العين، يا قمر، وهتدلع.

وتفاعل الجمهور مع عمرو دياب خلال غنائه أغنية ياقمر والتي لحنها ضمن أغنيات البومه الجديد "مكانك".

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد تصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيق أنغامي على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية بالبومه الجديد "مكانك" والذي صدر نهاية عام ٢٠٢٣.

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب

عمرو دياب