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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالأسماء.. ننشر قرار تكليف مشرفين جدد لفروع هيئة سلامة الغذاء

هيئة سلامة الغذاء
هيئة سلامة الغذاء

أصدر الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء قرارا بتكليف مشرفين جدد لفروع الهيئة. 
وشمل قرار رئيس هيئة سلامة الغذاء الذى حصل " صدى البلد"  على نسخة منه تكليف المهندسة أمل محمد عبد الله للإشراف علي فرع الصادر بميناء القاهرة الجوي والمهندس أميرة حسني محمد للإشراف على فرع حدائق أكتوبر والمهندسة نيفين بليغ قائم باعمال الإشراف علي فرعي الغرفة التجارية بالقاهرة والجيزة والدكتور محمود محمد سلطان للإشراف على فرع الدقهلية والمهندسة نجلاء إبراهيم رحمي للإشراف على فرع ميناء العبور الجاف.
 

وشمل القرار تكليف المهندس مبارك محمد حسن قائم باعمال الإشراف على فرع ميناء نويبع و الدكتور مظهر توفيق قائم باعمال الإشراف على فرع مدينة أسوان الجديدة و الدكتورة نسرين فوزي للإشراف على فرع غرفة تجارة الإسكندرية. 
 

محافظة الإسكندرية 

وتضمن القرار تكليف الدكتورة نوال علي محمود قائم باعمال الإشراف على فرع سان استيفانو بالإسكندرية و المهندس أحمد فرغل عبد العزيز للإشراف على فرع ميناء صادر الإسكندرية و المهندس صلاح محمد علي للإشراف على فرع ميناء صادر الدخيلة بالإسكندرية و الدكتورة إيمان محمد عبد الحميد قائم باعمال الإشراف علي فرع الغردقة.

الغذاء سلامة الغذاء ميناء القاهرة الجوي الدقهلية ميناء العبور

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