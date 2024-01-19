انطلاق الملتقي التوظيفي 2024 .. إعلان نتائج مهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي | جامعة عين شمس في أسبوع





انطلاق الملتقي التوظيفي لجامعة عين شمس لعام 2024

رئيس جامعة عين شمس يرأس اجتماع مجلس قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة

جامعة عين شمس تعلن نتائج مهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، انطلاق الملتقي التوظيفي لجامعة عين شمس لعام 2024..تعلن نتائج مهرجان الاكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي للعام الجامعي الجاري



ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس الملتقي التوظيفي للجامعة لعام 2024 ، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين ،رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز ،مدير المركز ، وذلك يومى 25 ، 26 فبراير 2024، من الساعة 2 مساءا حتي الساعة 8 مساءا، في مقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس بالعباسية.



ومن المقرر أن يتم تخصيص اليوم الأول (الأحد 25 فبراير) لطلاب وخريجى جامعة عين شمس من كليات الهندسة ، الحاسبات و المعلومات، الطب، التمريض، الصيدلة، العلوم، الزراعة، و كلية البنات (قسم العلوم) ، طب الأسنان

للتسجيل الخاص بكليات اليوم الأول:

https://asucareercenter.icareerhub.com/admin_portal?tab=Events%20%26%20Workshops

أما اليوم الثاني (الاثنين 26 فبراير) يخصص لكليات التجارة، الألسن، الآداب, الحقوق، التربية، وكلية البنات (أقسام الآداب و التربية) ، الإعلام.

للتسجيل الخاص بكليات اليوم الثاني:

https://asucareercenter.icareerhub.com/admin_portal?tab=Events%20%26%20Workshops

يشارك في الملتقي عدداً كبيراً من الشركات المرموقة و الخبراء من مجالات مختلفة وسيتضمن الملتقي مجموعة متكاملة من الأنشطة المختلفة ، على النحو التالي:

- معرض توظيفي لمدة يومين كل يوم سيستهدف مجموعة من الكليات كما سبق ذكره ، ومن المتوقع مشاركة 50 شركة في المعرض التوظيفي علي مدار يومى الملتقى .

- محادثات مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Career Talks and Panel Discussions) ومن المتوقع تنظيم 7 محادثات مهنية كل يوم بمجموع 14 محادثة مهنية خلال اليومين.

- دوائر الإرشاد والتوجيه من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Mentorship Circles) ، ومن المتوقع تنظيم 15 دائرة إرشاد مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 30 دائرة إرشاد مهنية خلال اليومين.



- ورش عمل مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة ، (Generic Workshop) من المتوقع تنظيم 5 ورش عمل مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 10 ورش عمل مهنية علي مدار اليومين .







ترأس الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس ، اجتماع مجلس قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة ، بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي للقطاع، الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن ، الدكتورة ريم الكباريتي مدير إدارة رابطة الخريجين ، الأستاذة الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين ، الأستاذ الدكتور تامر النادى مدير إدارة المنح والمشروعات ، الدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولى .

وخلال الإجتماع قامت الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الالسن بعرض ملخص عن زيارة السفير الكورى للكلية لبحث سبل التعاون مع جامعة عين شمس ، كما قام مديرون الإدارات بعرض أهم انجازات إدارات القطاع علي مدار ال4 سنوات الماضية ، كذلك تم مناقشة بعض النقاط لتطوير اداء الادارات.

وقبيل الإجتماع قام الأستاذ الدكتور محمد ضياء بجولة تفقدية بالقطاع ، وأكد سيادته على أن العلاقات الدولية تعد ركيزة أساسية لتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي في الجامعة ، مؤكدا علي الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي في جامعة عين شمس في بناء جسور التواصل العلمي والثقافي بين الجامعة ومؤسسات التعليم العالي الأخرى في بلدان العالم المختلفة .

وأضاف ان التعاون مع الجهات الخارجية ، وإقامة شراكات مع جامعات مرموقة يساعد جامعة عين شمس على تعزيز مكانتها العالمية ، كما يسهم في جذب كوكبة من الباحثين والطلاب المميزين ، كما يفتح آفاقًا جديدة للطلاب والأكاديميين لاستكشاف أفكار وأساليب جديدة.

يُذكر أنه تم إنشاء قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة عام 2020 بقرار من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السابق ، إدراكاً من إدارة الجامعة لتعاظم دورها وموقعها عالمياً، ورغبة في تطوير علاقاتها الدولية والتعاون الأكاديمي مع مختلف الجامعات والمؤسسات البحثية المرموقة دولياً والسعي نحو اجتذاب المزيد من الطلاب الوافدين والأساتذة الزائرين.

ويتبع القطاع خمس إدارات هي (إدارة التعاون الدولي، إدارة الوافدين والأساتذة الزائرين - إدارة المنح و المشروعات - إدارة رابطة خريجي جامعة عين شمس وإدارة التصنيف الدولي).



أعلن قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس عن نتائج مهرجان الإكتفاء الذاتي للتمثيل المسرحي للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ تحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

وقد فاز بالمركز الاول كلية الاداب عن العرض المسرحي "حياة شخص ما" من تأليف واخراج محمد رضا وفاز بالمركز الثاني كلية التربية النوعية عن العرض المسرحي "مخلفات مصنع الكرتون" من تأليف محمد السوري واخراج إفرايم كامل ، كما حصد المركز الثالث كلية التربية عن العرض المسرحى " تاجر البندقية" لوليم شكسبير من اخراج يوسف محمد، وفاز بالمركز الرابع كلية الهندسة عن العرض المسرحي "إنسان سعيد" من تأليف سعید سالمان واخراج جورج جيهام وحصد المركز الخامس الالسن عن العرض المسرحي" الأشجار تموت واقفة" إعداد طارق رجب واخراج زياد القاضي ، ونال المركز السادس كلية الحاسبات والمعلومات عن العرض المسرحي "ليالي الأنس" من تأليف محمود جمال واخراج يوسف عماد ، كما فاز بالمركز السابع كلية البنات عن العرض المسرحي "في منتصف الخريف" من تأليف محمد السوري واخراج جيسيكا صفوت وحضد المركز الثامن كلية التجارة عن العرض المسرحي "أول من رأى الشمس" من تأليف محمد عادل واخراج محمود توفيق ، وفي المركز التاسع جاءت كلية الحقوق عن العرض المسرحي "إختلال" من تأليف مجيب أحمد واخراج أحمد نادي ، وعن المركز العاشر فقد حصلت عليه كلية الزراعة عن العرض المسرحي "مرسل إلى" من تأليف طه زغلول واخراج عمر علي ، وحصد المركز الحادي عشر كلية الطب عن العرض المسرحي "تحت الأنقاض" من اعداد واخراج سارة محمد ، وفاز بالمركز الثاني عشر كلية طب الاسنان عن العرض المسرحي "مخبز السيد لويز "من تأليف واخراج أبانوب مجدي وختاما المركز الثالث عشر وحصلت عليه كلية العلوم عن العرض المسرحي رقصة إدراك إعداد أحمد هشام واخراج أحمد هشام.

جاء ذلك بتنسيق طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، مصطفى عيسى مدير ادارة النشاط الفني برعاية الشباب .