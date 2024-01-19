مخدرات وسلاح .. الداخلية تداهم أوكار تجار الكيف في محافظتين

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بحوزة عنصرين إجراميين بنطاق محافظتى "أسيوط – الإسماعيلية" بقصد الإتجار.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصريين إجراميين) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة وترويجها على عملائهما بنطاق مديريتى أمن "أسيوط- الإسماعيلية".

عقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن أسيوط تم ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة ساحل سليم .. وبحوزته (5 كيلو جرام لمخدر الأفيون – 10 بنادق خرطوش - فرد محلى وعدد من الطلقات – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – مبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة").

وفى مديرية أمن الإسماعيلية تم (عاطل) بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.. وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة").

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرام وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,500,000 ) إثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

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