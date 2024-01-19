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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 سيناريوهات أمام فيتوريا لتعويض غياب محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية

صدى البلد

تواجه الجماهير المصرية الآن تحديًا في تعويض غياب محمد صلاح، قائد منتخب مصر، الذي تعرض للإصابة في مباراة غانا ضمن بطولة أمم أفريقيا ويبدو أن هناك ثلاث سيناريوهات قد تكون ممكنة لتعويض غيابه:

مصطفى فتحي: قد يتم الاعتماد على مصطفى فتحي في مركز الجناح الأيمن لتعويض صلاح وقد قام بهذا الدور في بعض الأحيان، ولكن يجب أن يكون في مستوى أفضل للتغلب على انتقاداته السابقة.

أحمد مصطفى زيزو: يمكن أن يكون خيارًا آخر لتعويض صلاح، خاصةً أنه قدم أداءً جيدًا مع نادي الزمالك في مركز الجناح الأيمن.

الثلاثي تريزيجيه، مرموش، ومصطفى محمد: يمكن الاعتماد على هذا الثلاثي في الخط الهجومي مع عدم وجود مركزية وتحركات متقدمة لتعويض غياب صلاح.

من المتوقع أن تكون التدريبات القادمة فرصى للجهاز الفني لتحديد السيناريو النهائي الذي سيتم اعتماده في مباراة كاب فيردي.

الجماهير المصرية بطولة أمم إفريقيا الزمالك كاب فيردي غياب محمد صلاح مصطفي محمد محمد صلاح

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