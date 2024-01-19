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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

علماء الأزهر والأوقاف والإفتاء: مواجهة الإدمان تكون بالمزيد من التوعية والمتابعة الأسرية

خطبة أول جمعة في
خطبة أول جمعة في رجب

انطلقت قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة: (6-7 رجب 1445هـ)، الموافق(18-19/1/2024م)، وتضم ثمانية من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من علماء الأزهر الشريف، واثنين من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (مجتمع بلا إدمان ... المخدرات طريق الهلاك).

خطبة أول جمعة في رجب

وأكد العلماء على أن مواجهة الإدمان تكون بمزيد من التوعية والمتابعة الأسرية، فعلى الأسرة واجب كبير نحو إعداد النشء وتربيته وفقًا للقيم الإسلامية والإنسانية، وإرشاده إلى الصحبة الصالحة التي تدله على الخير، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (...وَالرَّجُلُ رَاعٍ في بَيْتِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا)، ويقول (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): (الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ)، ويقول (عليه الصلاة والسلام): (مثَلُ الجليسِ الصالحِ ومثلُ جليسِ السوءِ كحاملِ المسكِ ونافخِ الكيرِ، فحاملُ المسكِ إما أن تبتاعَ منه، وإما أن تجدَ منه ريحًا طيبةً، ونافخُ الكيرِ إما أن يُحرِقَ ثيابَك، وإما أن تجدَ منه ريحًا خبيثةً)، كما يجب مواجهة الإدمان من خلال الإجراءات القانونية الحاسمة والرادعة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع وأمانه واستقراره، أو بعقول أبنائه وشبابه.

وذلك على النحو التالي:

1. الشيخ/ محمد جمال محمد عبد الله - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة - سيدنا أبي ذر الغفاري (رضي الله عنه) - الجورة - الجورة

2. الشيخ/ مصطفى صابر إبراهيم فتيان - واعظ بالأزهر الشريف - السيدة فاطمة الزهراء (رضي الله عنها) - الجورة - الجورة

3. الشيخ/ أحمد محمد عبد المنعم إبراهيم - أمين فتوى بدار الإفتاء - المؤمنين - البرث - الماسورة رفح 2

4. الشيخ/ جابر السيد أحمد سنور - واعظ بالأزهر الشريف - الأمل - البرث - الماسورة رفح 2

5. الشيخ/ حسين السيد حسين الينديري - مدير المتابعة بمديرية أوقاف شمال سيناء - السلام ك 17 - الجورة - الجورة

6. الشيخ/ محمد عبد العظيم محمود عبد الجواد - أمين فتوى بدار الإفتاء - الرطيل - الجورة - الجورة

7. الشيخ/ عبد الرحمن صابر محمود تميم - إمام وخطيب بمديرية أوقاف القاهرة - سيدنا أبو هريرة (رضي الله عنه) - شبانة - الماسورة رفح 2

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8. الشيخ/ محمد بركات مختار أبو غازي - واعظ بالأزهر الشريف - الأطرش - العجرة - الماسورة رفح 2

9. الشيخ/ السيد بدوي إبراهيم إسماعيل - إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء - الأزهر - المدينة - الشيخ زويد

10. الشيخ/ عماد محمد السيد علي مجاهد - إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء - الفاروق - المدينة - الشيخ زويد

11. الشيخ/ محمد مسعد السيد عبده - إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء - آل عزايم - المدينة - الشيخ زويد

12. الشيخ/ محمد الكيلاني محمد عبد العال - إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء - السلام - قبر عمير - الشيخ زويد

13. الشيخ/ صبري أبو العطا محمد أبو العطا - إمام وخطيب بمديرية أوقاف شمال سيناء - النخلات - قبر عمير - الشيخ زويد

الأوقاف الأزهر دار الإفتاء قافلة دعوية مشتركة علماء وزارة الأوقاف أمناء الفتوى بدار الإفتاء مجتمع بلا إدمان خطبة أول جمعة في رجب

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