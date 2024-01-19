عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي موضوع الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، «الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعظم الجزاء»، موضوعًا لخطبة الجمعة الثانية من شهر رجب 1445 هجريا.

الجمعة الأولى في رجب

وكان أئمة وزارة الأوقاف، قد أدوا موضوع خطبة وصلاة الجمعة الأولى في رجب 2024، اليوم، تحت عنوان :« مجتمع بلا إدمان .. المخدرات طريق الهلاك»، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في سبيل دعم جهود مؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة التعاطي والإدمان.

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى افتتحت اليوم الجمعة، 15 مسجدًا، منها  13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه 510 مساجد منها 395 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و115 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19 / 1 / 2024 م عدد 11532 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و 840 مليون جنيه.

أوقاف بورسعيد تفتتح أول مسجد في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

توزيع 5 آلاف زي أزهري جديد على أئمة الأوقاف

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
مسجد تفتيش الأوقاف – عزبة تفتيش الأوقاف - قلين
مسجد الحميدية الكبير – قرية الحميدية – كفر الشيخ
مسجد شرق البنوان – قرية شرق البنوان- السحايت - الحامول
مديرية أوقاف الجيزة
مسجد أبو بكر الصديق - الباويطي - الواحات البحرية
مسجد الدار الآخرة - الجبانات طريق الفيوم - 6 أكتوبر
مسجد السيد عبد العزيز النادي - جنة مصر خلف نادي الصيد - أكتوبر
مديرية أوقاف الغربية
مسجد الشافعي – نشيل - قطور
مسجد الحمرا القديم – برما - طنطا
مديرية الأوقاف بالبحيرة
مسجد زغلول – كفر مساعد- مركز إيتاي البارود
مديرية أوقاف أسيوط
مسجد الحاج عبد المجيد –  مسارة - ديروط
مديرية أوقاف الإسماعيلية
مسجد عمر بن الخطاب – ك 17 مركز القنطرة غرب
مديرية أوقاف قنا
مسجد الهدى – العليقات – قوص
مسجد العتيق – أولاد علي – أولاد نجم – نجع حمادي
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف كفر الشيخ
مسجد البحري – القصابي – سيدي سالم
مديرية أوقاف المنيا
مسجد الحاج عيد الغربي - الشيخ مبارك – مركز أبو قرقاص

الأوقاف وزارة الأوقاف الدفاع عن الأوطان خطبة الجمعة الثانية من شهر رجب صلاة الجمعة الأولى في رجب مجتمع بلا إدمان مديرية أوقاف البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

معيط: برنامج «الطروحات» يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين

الأرصاد: موجة أمطار شديدة قادمة تستمر 48 ساعة

سعر صادم.. فستان نانسي عجرم الضيق في ليلة صلاح الشرنوبي يشعل السوشيال ميديا

بعد القبض على إمبراطور الذهب.. مفاجأة سعيدة للمصريين

سيد عبد الحفيظ: كنت أتمنى مشاركة هذا اللاعب بدلا من محمد صلاح

عيار21 يكسر حاجز 3500 جنيه.. مفاجأة فى أسعار الذهب تحدث لأول مرة

أحمد شوبير يكشف حقيقة غياب محمد صلاح عن المنتخب

موضوعات متعلقة

هل التهجد في ليلة الجمعة جائز أم بدعة؟.. علي جمعة يجيب

دعاء ليلة الجمعة لسعة الرزق وسداد الدين .. مستجاب بين العصر والمغرب

وزير الأوقاف: الإسراء والمعراج أعظم رحلة تكريم في تاريخ الإنسانية

أوقاف بورسعيد تفتتح أول مسجد في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

توزيع 5 آلاف زي أزهري جديد على أئمة الأوقاف

هل يجوز قراءة القرآن من الموبايل بدون وضوء .. الإفتاء توضح

الأوقاف تعقد 10 ندوات بمراكز الثقافة الإسلامية الأسبوع المقبل

يغلبني النوم قبل الفجر بدقائق وأصلي في الصباح.. فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

تويوتا كورولا "الجمل" 2003 أوتوماتيك .. للبيع بهذا السعر

تحرك قانوني عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. تفاصيل

الكرملين يكشف عن حقيقة احتمال إحياء صفقة الحبوب في البحر الأسود

حكم العمل في السمسرة .. المفتي يحدد الضوابط الشرعية

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية والخاصة.. التفاصيل كاملة

علامة على المعذبين في النار.. وسمة للمنافقين بالقرآن .. احذر مصابها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 52 .. إطلالات أثارت الجدل لـ أنغام |شاهد

طريقة عمل العيش البلدي بأسهل الخطوات

تعاطف وتفهم | رجال هذه الأبراج الأفضل في الزواج

التورتة السبب... مفاجأة غير متوقعة في طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي

فيديو

انتبهوا.. حدث غريب يرعب العالم.. توقعات ليلى عبد اللطيف في 2024.. فيديوجراف

الله على الجمال.. أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة.. شاهد

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ