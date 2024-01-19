الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي موضوع الجمعة المقبلة

حددت وزارة الأوقاف، «الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعظم الجزاء»، موضوعًا لخطبة الجمعة الثانية من شهر رجب 1445 هجريا.

الجمعة الأولى في رجب

وكان أئمة وزارة الأوقاف، قد أدوا موضوع خطبة وصلاة الجمعة الأولى في رجب 2024، اليوم، تحت عنوان :« مجتمع بلا إدمان .. المخدرات طريق الهلاك»، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في سبيل دعم جهود مؤسسات الدولة الوطنية في مواجهة التعاطي والإدمان.

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله مبنى ومعنى افتتحت اليوم الجمعة، 15 مسجدًا، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه 510 مساجد منها 395 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و115 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 19 / 1 / 2024 م عدد 11532 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و 840 مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

مسجد تفتيش الأوقاف – عزبة تفتيش الأوقاف - قلين

مسجد الحميدية الكبير – قرية الحميدية – كفر الشيخ

مسجد شرق البنوان – قرية شرق البنوان- السحايت - الحامول

مديرية أوقاف الجيزة

مسجد أبو بكر الصديق - الباويطي - الواحات البحرية

مسجد الدار الآخرة - الجبانات طريق الفيوم - 6 أكتوبر

مسجد السيد عبد العزيز النادي - جنة مصر خلف نادي الصيد - أكتوبر

مديرية أوقاف الغربية

مسجد الشافعي – نشيل - قطور

مسجد الحمرا القديم – برما - طنطا

مديرية الأوقاف بالبحيرة

مسجد زغلول – كفر مساعد- مركز إيتاي البارود

مديرية أوقاف أسيوط

مسجد الحاج عبد المجيد – مسارة - ديروط

مديرية أوقاف الإسماعيلية

مسجد عمر بن الخطاب – ك 17 مركز القنطرة غرب

مديرية أوقاف قنا

مسجد الهدى – العليقات – قوص

مسجد العتيق – أولاد علي – أولاد نجم – نجع حمادي

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف كفر الشيخ

مسجد البحري – القصابي – سيدي سالم

مديرية أوقاف المنيا

مسجد الحاج عيد الغربي - الشيخ مبارك – مركز أبو قرقاص