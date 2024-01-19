منتخب الكونغو يهزم روندا ويتأهل إلى ربع نهائي الأمم الإفريقية لليد

حسم منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة اليد تأهله إلى ربع النهائي من منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري.

جاء تأهل منتخب الكونغو الديمقراطية بعد فوزه اليوم على روندا 38 / 20 في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات للبطولة وتصدر منتخب الكونغو الديمقراطية المجموعة الأولى والتي تضم معه كلا من الرأس الأخضر وزامبيا .

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية فاز في الجولة الأولى على حساب زامبيا.

وقدم منتخب الكونغو الديمقراطية أداء قوي اليوم أمام روندا ونجح في الاستحواذ على المباراة بشكل تام في ظل امتلاكه مجموعة من أبرز اللاعبين وعلى رأسهم نيوكاس وجبريل نيامبي وتشومبي .

وتشهد البطولة مشاركة 16 منتخبًا، تضم 5 منتخبات عربية في، وهي منتخب مصر "البلد المستضيف وحامل اللقب"، بالإضافة إلى منتخب تونس الأكثر تتويجا بالبطولة، والمنتخب الجزائري، والمنتخب الليبي والمنتخب المغربي، كما تشارك منتخبات كاب فيردي والكونغو الديمقراطية وزامبيا ورواندا وغينيا والكاميرون وجمهورية الكونغو والجابون وأنجولا ونيجيريا وكينيا.

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وتم تقسيم المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا لليد 2024 لـ16 منتخبًا إلى 4 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، تُلعب مواجهات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وبداية من الدور ربع النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

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