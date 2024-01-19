الحب ينتصر.. أجراس الزفاف تصدح في مخيم رفح للاجئين رغم القصف الإسرائيلي

في خضم القصف الإسرائيلي المستمر الذي دفع أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى البحث عن ملجأ في مدينة رفح الصغيرة القريبة من الحدود المصرية، تكشفت لحظة مؤثرة يوم الخميس عندما عقد زوجان قرانهما في مدينة الخيام المؤقتة التي تضم الآن مئات العائلات.

على الرغم من الظروف الصعبة والضيقة، لا تزال الحياة مستمرة في مخيم اللاجئين الذي يتوسع بسرعة، ويوم الخميس، ترددت أصوات أجراس الزفاف المبهجة في الهواء. تبادل العريس الفلسطيني محمد الغندور وعروسه شهد، عهود الزواج في خيمة بيضاء تزينت بفستان الزفاف الأبيض والأحمر، والزينة، والضيوف المهنئين.

حفل الزفاف، الذي أقيم على خلفية الإعتداء الإسرائيلي، هو بمثابة تذكير بصمود وتصميم أهل غزة لخوض معركتهم ضد إسرائيل ومع الحياة. وقد أصبحت مدينة الخيام، التي تؤوي الأسر التي تبحث عن الأمان هرباً من الصراع، رمزاً للمصاعب والأمل.

بينما يراقب المجتمع الدولي عن كثب الوضع في غزة وتستمر الجهود الدبلوماسية لمعالجة المعاناة الإنسانية، فإن حفل زفاف محمد وشهد يسلط الضوء على الروح التي لا تقهر لدى الفلسطينيين المصممين على إيجاد الفرح حتى في مواجهة الإبادة الإسرائيلية.

وتؤكد الأحداث الجارية في غزة الحاجة الملحة للتوصل إلى حل للصراع الذي طال أمده، مما يسمح للعائلات والمجتمعات بإعادة بناء حياتها.