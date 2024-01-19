محلل عسكري يحذر من انتفاضة في الضفة الغربية ويؤكد فشل استراتيجية نتنياهو

سلط المحلل العسكري سيمون ديجينز الضوء على الوضع الأمني المتصاعد في الضفة الغربية، معربا عن مخاوفه بشأن فعالية استراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك وفقا لما صرح به لقناة سكاي نيوز البريطانية.

ووفقا لديجينز، اشتدت حدة العنف في الضفة الغربية، مما دفع شخصيات أمنية إسرائيلية رئيسية إلى إصدار تحذيرات. وبحسب ما ورد، حذر كل من رئيس الشاباك، جهاز المخابرات الإسرائيلي، وقوات الدفاع الإسرائيلية، نتنياهو وحكومة الحرب من التهديد الذي يلوح في الأفق بحدوث انتفاضة كبيرة في الضفة الغربية.

واتخذت إسرائيل خطوة غير مسبوقة بنشر ألوية نظامية في الضفة الغربية. وتمثل هذه الخطوة خروجاً عن الاعتماد السابق على جنود الاحتياط في مثل هذه العمليات، مما يشير إلى خطورة التحديات الأمنية الداخلية التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية.

يؤكد ديجينز على أن الوجود الكبير للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية يشكل عقبة كبيرة أمام إمكانية التوصل إلى حل الدولتين. ويشير المحلل العسكري إلى أن المناقشات حول حل الدولتين تشمل تقليديا الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية كأساس لدولة فلسطينية محتملة. ومع ذلك، فإن الديناميكيات الأمنية الحالية، مع الوجود العسكري الإسرائيلي الكبير، يمكن أن تضعف قدرة السلطة على العمل بفعالية.

يبدو أن استراتيجية نتنياهو، كما أوضحها ديجينز، قائلا: أن هذه فكرة نتنياهو وخطته، واستراتيجيته فاشلة، وتتعرض لضغوط في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل تحديات متعددة الأوجه، بما في ذلك الصراع المستمر في غزة، وتصاعد العنف في الضفة الغربية، والغارات عبر الحدود من حزب الله في الشمال.