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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إجراءات انتخابات نقابة المحامين.. فتح باب الترشح 27 يناير

صدى البلد

حدد مجلس نقابة المحامين إجراءات  انتخابات النقابة العامة على منصب النقيب العام وأعضاء المجلس .

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور  أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وانتهى الاجتماع إلى النتائج التالية:

  • بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته .
  • على قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ 18/1/2024 بشأن فتح باب الترشح والدعوة لانتخابات النقابة العامة .
  • على القرار الصادر من نقيب المحامين بشأن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات .
  • على قرار هيئة قضايا الدولة بشأن  الموافقة على الإشراف على إجراء العملية الانتخابية .
  • تطبيقًا لأحكام المواد 131 ، 132 ، 133 ، 134 من قانون المحاماة .

تقرر إجراء انتخابات النقابة العامة نقيبًا وأعضاء طبقًا للجدول التالي:ـ

1ـ تلقى طلبات الترشح لمنصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الخامسة مساءً، من السبت الموافق 27/1/2024، وحتى الأربعاء الموافق  31/1/2024.

2 ـ غلق باب تلقى طلبات الترشح، وذلك يوم الأربعاء الموافق 31/1/2024.

3 ـ إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات، يوم السبت الموافق 3/2/2024.

4 ـ تلقى الطعون والتظلمات والتنازلات، وذلك أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، 4/2/2024، 5/2/2024، 6/2/2024.

5 ـ الفصل في الطعون والتظلمات، يوم الأربعاء الموافق 7/2/2024.

6 ـ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، يوم الخميس الموافق  8/2/2024.

7 ـ إعلان كشوف الناخبين، يوم السبت  الموافق 10/2/2024.

8 ـ تلقى الطعون والتظلمات على كشوف الناخبين، يوم الأحد الموافق 11/2/2024.

9 ـ إعلان الكشوف النهائية للناخبين، يوم الثلاثاء  الموافق 13/2/2024.

10 ـ انتخابات النقابة العامة، يوم السبت الموافق 9/3/2024
11 ـ الإعادة، يوم السبت الموافق 23/3/2024.

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