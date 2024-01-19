استعدادا للوحدة الإماراتي..معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك بالمران الأخير

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ستاد آل نهيان، استعداداً للقاء الوحدة الإماراتي المقرر لها غداً السبت.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من الجوانب الفنية لتنفيذها في مران اليوم، وطالب لاعبيه بضرورة التركيز من أجل الفوز في لقاء الغد والتأهل للمباراة النهائي.

وشدد معتمد جمال في حديثه مع اللاعبين على ضرورة الظهور بالمستوى المطلوب والذي يليق باسم نادي الزمالك.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي ظهر الأمس لبدء معسكر إعداد في الإمارات يتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.