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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي الأفضل في عام 2023 بجلوب سوكر

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

توج مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة الأفضل في عام 2023، وذلك في حفل جوائز جلوب سوكر، اليوم الجمعة.

وتفوق مانشستر سيتي على برشلونة الإسباني، آرسنال الإنجليزي، اتحاد جدة السعودي، الهلال السعودي، الأهلي المصري، إشبيلية الإسباني، نابولي الإيطالي، إنتر ميلان الإيطالي، وفلومينيسي البرازيلي.

وقدم السيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، موسما أسطوريا، عندما توج في نهايته بثلاثية من الألقاب التاريخية (الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا).

وأضاف إليها لاحقا لقب كأس السوبر الأوروبي، كما في نهاية العام الماضي، تمكن مانشستر سيتي من الفوز للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس العالم للأندية، بعد اكتساحه فلومينيسي (4-0).

من جانبه، حضر ريال مدريد في حفل جوائز جلوب سوكر 2023، وذلك عبر نجمه المتوهج الإنجليزي جود بيلينجهام.

وتوج بيلينجهام بجائزة أفضل لاعب شاب في عام 2023، في ظل العروض المميزة التي يقدمها في موسمه الأول رفقة ريال مدريد.

وتواجد الغريم برشلونة أيضا على منصات التتويج ولكن عبر فريق السيدات، والذي توج بجائزة أفضل فريق في العام.

وعلى هامش الحفل، تم تكريم ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، على مسيرته التدريبية.

كما تم تكريم مدافع تشيلسي والمنتخب الإنجليزي جون تيري على مسيرته كلاعب. 
 

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