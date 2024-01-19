هل يوجد صيام في ليلة الإسراء والمعراج؟.. هذا ما ورد بالشرع الشريف

صيام ليلة الإسراء والمعراج، لم يرد به نص قرآني صريح أو حديث شريف، حتى ولو كان هذا الصيام من باب الاحتفال بذكرى الإسراء المعراج ولكن يتساءل الناس عن حكم صيام ليلة الإسراء والمعراج، استغلالًا لبركة هذا اليوم العظيم في فعل أمر جليل كالصيام.



ومع ذلك لا مانع شرعًا من صيام ليلة الإسراء والمعراج تطوعًا، استدلالًا بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (من صام يومًا تطوعًا في سبيل الله، بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا)، كما يستحب إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات والتي من أبرزها الصيام، كما أن إطعام الفقراء والمحتاجين والتصدق عليهم في هذا ليلة الإسراء والمعراج له فضل كبير فهو من باب السعي على قضاء حوائج الناس، وكذلك كثرة الذكر والتسبيح والاستغفار.

كما أنه لم يرد أن صيام ليلة الإسراء والمعراج من السنن، على الرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصًا على الصيام في شهر رجب لما له من فضل كبير.

موعد ليلة الإسراء والمعراج

موعد ليلة الإسراء والمعراج هو السابع والعشرين من شهر رجب يستحب إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالدعاء والاستغفار والتسبيح والتكبير وتلاوة القرآن.

ليلية الإسراء والمعراج هي ذكرى خالدة ترنو إليها قلوب المسلمين، يستلهمون منها كل ما تحمله في طياتها من معان جليلة ومعجزات خالدة.

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

من أفضل ما نحيي به ليلة الإسراء والمعراج هو الدعاء لأن الدعاء هو ما يقرب العبد من ربه، كي يستجيب الله له، وأجود ما دعاء ليلة الإسراء والمعراج هو اللهم يا حي يا قيوم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

-يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اسألك اللهم بقدرتك التي حفظت بها يونس في بطن الحوت، ورحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء ألا تبق لي همًا ولا حزنًا، ولا ضيقًا ولا سقمًا إلا فرجته، وإن أصبحت بحزن فأمسيني بفرح، وإن نمت على ضيق فأيقظني على فرج، وإن كنت بحاجه فلا تكلني إلى أحدٍ سواك.

-بسم الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، إن الحمد لله، نحمد، ونستعينه، ونستهديه، نعوذ بالله من شرور الأنفس ومن سيئات أعمالنا.

- ويستحب في دعاء ليلة الإسراء والمعراج أن نقول يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد لك الحمد ولك الشكر على جميع النعم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

-اللهم احفظني بالإسلام قاعدًا، وارحمني بالإسلام واقفًا، وارحمني بالإسلام راقدًا، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، واستغفرك لما لا أعلم، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني.

-اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان.

- اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم إني أسألك الجنة وما حولها من قول أو عمل، وأسألك تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.



كما نقول أيضًا في دعاء ليلة الإسراء والمعراج اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم.

- اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين اللهم ارحم تضرعنا بين يديك وقوّمنا إذا اعوجاجنا وادعنّا إذا استقمنا وكن لنا ولا تكن علينا.

اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا من إذا سأله المضطر اجاب يامن يقول للشيء كن فيكون.

- اللهم لا تردنا خائبين وآتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خاسرين ولا ضالين ولا مضلين واغفر لنا الى يوم الدين برحمتك يا أرحم الرحمين.

- اللهم إني أسألك من خير ما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم، واستعيذ بك من شر ما استعاذ به محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزق كل من ساهم في الخير مغفرتك بلا عذاب وجنتك بلا حساب ورؤيتك بلا حجاب.

- اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت، اللهم أرزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.

- اللهم إنا نسألك زيادة في الأيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفواً عند الحساب وأماناً من العذاب ونصيباً من الجنة ومن الكلمات الجميلة أيضا في دعاء ليلة الإسراء والمعراج وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشفي مرضانا ومرضا المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.

- اللهمَّ اكتب لي تغييراً للأفضل في نفسي وحالي، وحقّق لي ما أتمنى، ولا تجعلني وجعاً ولا عبئاً لأحدٍ من خلقك، اللهُمّ لا تحرمني خَيرك بقلةِ شُكري، ولا تخِذلني بقلةِ صَبري، ولا تُحاسِبني بقلةِ اسَتغفاري، فأنت الكريمُ الذي وسِعَت رحَمتُكَ كُل شيء.

- اللهم من اعتز بك فلن يذل ومن اهتدى بك فلن يضل ومن استكثر بك فلن يقل ومن استقوى بك فلن يضعف ومن استغنى بك فلن يفتقر ومن استنصر بك فلن يخذل ومن استعان بك فلن يغلب ومن توكل عليك فلن يخيب ومن جعلك ملاذه فلن يضيع ومن اعتصم بك فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم فكن لنا وليا ونصيرا وكن لنا معينا ومجيرا إنك كنت بنا بصيرا.

- اللهمَّ إني أسألك عيشةً نقية، وميتةَ سوية، ومرداً غير مخز ولا فاضح، يا رب أعطني بقدرِ نيتي فإني لا أنوي بأحد إلا خيراً، وارزقني أجمل ممّا أتمنى، وأكثر ممّا أتوقّع، وأفضل ممّا أدعو، ربّ بشّرني بما يَسرّني، وكف عني ما يَضرّني، وثبت يقيني، وارزقني حلالاً يكفيني، وأبعد عنّي كل شيء يؤذيني، اللهمَّ آمين.

- اللهم يا عزيز يا جبار اجعل قلوبنا تخشع من تقواك واجعل عيوننا تدمع من خشياك واجعلنا يا رب من أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب الذي يرسل هذا الدعاء اجعله مع حبيبك ورسولك المصطفى في الجنة.

- اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوة لا‌ ترد، وافتح لنا باباً في الجنة لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم، اللهمَّ حَبِّب خَير خلقِك فينا، ومن حوضِ نبيك اسقِنا، وفي جنتِكَ آوِنا، وبرحمتِكَ احتوِنا، وأمنيتنا أعطِنا، وبفضلِكَ أغنِنا، ولطاعتِكَ اهدنا، ومن عذابِ النارِ احمِنا، ومن شرِ كُلِ حاسدٍ اكفِنا.