آرسنال يحسم موقفه في ضم كريم بنزيما من اتحاد جدة

حسم آرسنال قراره بشأن عدم التعاقد مع مهاجم خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالي، رغم الشائعات التي كانت تدور حول رغبته في ضم رأس حربة مثل كريم بنزيما وأو بورخا مايورال.

وأكد ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، اليوم أن الفريق لن يضم مهاجما جديدا خلال الأيام الـ12 المتبقية من سوق الانتقالات الشتوية، وأنه سيعمل فقط مع اللاعبين الحاليين خلال النصف الثاني من الموسم.

وقال أرتيتا "لا (لن نتعاقد)، لكن هذا لأنني سعيد للغاية باللاعبين الذين امتلكهم".

ويحظى آرسنال برأسي حربة في فريقه، رغم أن أي منهم لا يتم استخدامه في مركز رقم "9" وهما إيدي نكيتياه وجابرييل جيسوس.

ويعاني اللاعب البرازيلي من تكرار الإصابات وغاب عن 8 مباريات هذا الموسم بسبب مشكلاته البدنية، كما غاب الموسم الماضي عن 16 مباراة لإصابة في الركبة.

بينما يعاني نكيتياه من عقمه التهديفي حيث لم يسجل أكثر من 5 أهداف في الدوري و10 أهداف في المجمل بالموسم، ما أدى لانتشار شائعات حول رغبة آرسنال في ضم بنزيما أو مايورال.

ولم يشارك بنزيما في التدريبات الأخيرة مع اتحاد جدة، ما أدى للاعتقاد بأنه غير سعيد في السعودية، بينما يلعب مايورال كأساسي في صفوف خيتافي، وسجل 14 هدفا هذا الموسم.