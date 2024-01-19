حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

هل انتشر متحور شديد الخطورة في مصر ؟!

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول حقيقة المتحور الجديد لفيروس كورونا شديد الخطوره ومميت وسريع الانتشار الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى وزعموا أنه منسوب لوزارة الصحة، فماذا يحدث وما حقيقة هذا الأمر.

انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى منشور منسوب لوزارة الصحة تحذر فيه المواطنين من متحور جديد لكورونا، وأن هذا المتحور مميت وشديد الخطوة كما يصعب اكتشافه.

وأثار هذا الامر جدلا وقلقا كبيرا بين المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدوره قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان للتأكد من حقيقة هذا الأمر.

وجاء الرد من وزارة الصحة، بنفى تلك الأنباء تماما، وأكدت أنه لا صحة لظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه.