فاروق جعفر : تزوجت 3 مرّات بحثا عن الراحة

قال الكابتن فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، إنه يشعر بالحزن من ابنه سيف لأنه ترك نادي الزمالك رغم الولاء لهذا الكيان.



وأضاف: أنا مش بتاع مهرجانات، أنا أقاتل وأضحي من أجل نادي الزمالك وأنا بحب الزمالك ولازم سيف يفهم دا ويفهم إن الزمالك هو اللي عمل فاروق جعفر وعمله هو شخصيا.



وأضاف فاروق خلال لقاءه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن علاقته بابنه سيف ليست على ما يرام وأنها أيضا ليست جيدة.



وأشار جعفر خلال اللقاء: هل يعقل أن ابني سيف يخطب من غير ما يقولي أو يعزمني حتى لو منفصل عن والدته؟



وأكد فاروق جعفر خلال اللقاء أنه تزوج 3 مرات بسبب البحث عن الراحة.