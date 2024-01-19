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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جورجينا تثير ضجة بتوب قصير أبرز انوثتها .. صور

جورجينا
جورجينا

شاركت الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة اكريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبدت جورجينا بإطلالة مثيرة، مرتدية توب جريء باللون الرمادي، كشف عن جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الروز الناعم.

كما اختارت جورجينا، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

IMG_٢٠٢٤٠١١٨_١٧١٠٣٣ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١١٨_١٧١٠٣٣ - قص
IMG_٢٠٢٤٠١١٨_١٧١٠٣٣
IMG_٢٠٢٤٠١١٨_١٧١٠٣٣


وتفضل عارضة الأزياء، جورجينا، اختيار الملابس الأنيقة التي تبرز جمالها ورشاقتها، وتميل إلى اختيار الألوان الغامقة، كما تميل إلى الظهور بجمالها الطبيعي من دون وضع المكياج بطريقة لافتة.

رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب

رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودين في عام2017 من أم بديلة أيضاً.

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

 

 

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