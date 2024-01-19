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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة: لسة الأمل موجود.. وكفاية تقطيع وإحباط في محمد صلاح

بسمة وهبة
بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ محمود حسن ترزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد وإمام عاشور كانوا أفضل 4 لاعبين في صفوف المنتخب الوطني، في المباراة التي جمعته أمس بمنافسه الغاني في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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وأضافت "بسمة وهبة"، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "هذا رأيي، ومن حق أي شخص أن يرضى أو يرفض ما أقوله، لكن هل نسينا أننا سنلعب مباراة أخرى يوم الإثنين المقبل مع الرأس الأخضر؟! إن فزنا سنتأهل ونكمل مشوارنا في بطولة الأمم الأفريقية، وطالما هناك أمل في الصعود يجب أن ندعم منتخب".

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة،: "كفاية تقطيع وإحباط في محمد صلاح، خلونا نقف جنبه ونشجعه، وحتى أتعامل مع أبنائي فإنني أستعين بأخصائي نفسي حيث يفضل الاختصاصيون تجنب العتاب وذكر عيوب من نتعامل معهم وان نحفزهم ونشجعهم حتى ترتفع المعنويات ويقدمون أفضل ما لديهم، لكن البعض في السوشيال ميديا يحبط المنتخب وأنا أرفض ذلك". 
 

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