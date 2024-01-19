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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر.. هاتفك قد ينفجر بسبب هذه الأشياء

هاتفك قد ينفجر بسبب
هاتفك قد ينفجر بسبب هذه الأشياء

في بعض الأحيان تنفجر الهواتف الذكية بسبب عدد من العوامل الخارجية وأيضا بسبب بعض العادات السيئة التي يقوم بها المستخدمون، وتعد احتمالية انفجار هاتفك الذكي ضئيلة، ولكنها تحدث. 

وفي الآونة الأخيرة تم توثيق عدة انفجارات لهواتف ذكية شهيرة منها  iPhone 4 و Redmi Note 5 Pro و Galaxy Note 7 وغيرها، وهناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى اشتعال النيران في الهاتف الذكي أو انفجاره، ويتعلق الأمر دائمًا ببطارية الجهاز. 

ويمكن أن يحدث الانفجار لأسباب متعددة، ولكن المشكلة الأكثر شيوعًا هي الحرارة الزائدة، وإذا أصبحت بطارية الشحن أو المعالج الذي يعمل فوق طاقته ساخنًا للغاية وبسرعة كبيرة، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف التركيب الكيميائي لمكونات الهاتف.

وفقًا لـ PCMag وتحتوي معظم الهواتف الحديثة تحتوي على حماية مدمجة تعمل تلقائيًا على إيقاف شحن البطارية لأكثر من 100% مما يمنع أي ضرر ناتج عن الشحن الزائد، ولكن هناك عدة عوامل يمكنه أن تؤدي لذلك منها: 

أسباب انفجار الهواتف الذكية 

ويحدث هذا عادةً نتيجة عيوب التصنيع أو الأجهزة ذات الجودة الرديئة أو الأضرار المادية، وترتفع درجة حرارة بطاريات هواتف الليثيوم أيون عندما يتعذر تبديد الحرارة المتولدة أثناء الشحن. 

قد يتسبب ذلك في حدوث حروق، أو في الحالات القصوى، قد يؤدي إلى نشوب حريق، كما تعمل هذه البطاريات بفعالية في نطاق درجة حرارة يتراوح من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية. وقد تتوسع عند ارتفاع درجات الحرارة المحيطة، مما قد يؤدي إلى نشوب حريق أو انفجار. 

يمكن أن يؤدي استخدام شاحن أو كابل غير صحيح أو معيب أو رديء الجودة أيضًا إلى ارتفاع درجة الحرارة ومخاطر الحريق وتلف الهاتف نفسه.

وقد لا تحصل على تحذير، ولكن إذا سمعت أصوات هسهسة أو فرقعة قادمة من الهاتف أو شممت رائحة بلاستيك أو مواد كيميائية مشتعلة، فقد يكون الهاتف تالفًا وعلى وشك الانفجار. 

وابحث عن الحرارة الزائدة الصادرة من الجهاز، خاصة عند الشحن. إذا كان الجو حارًا عند اللمس، فافصله على الفور.

وعلامة تحذير كبيرة أخرى هي انتفاخ البطارية، والذي يمكن أن يحدث في حالة تلفها أو تدهور المكونات الداخلية. ابحث عن أي تغييرات في شكل جهازك، بما في ذلك الشاشة البارزة، أو التماس الموسع، أو الهيكل المنتفخ الذي قد يتسبب في عدم استقرار الهاتف على سطح مستو. 

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