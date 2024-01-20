عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطارية 5000 مللي أمبير.. فيفو تكشف عن هاتف جبار للفئة المتوسطة

هاتف فيفو القادم
هاتف فيفو القادم Vivo G2

كشفت شركة Vivo فيفو عن هاتف مميز للفئة المتوسطة، حيث يحمل الهاتف اسم Vivo G2 وتم إدراجه رسميًا على موقع Vivo China في الصين، حيث تعمل الشركة على إطلاقه في الأسواق العالمية خلال الفترة القليلة المقبلة. 

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف فيفو Vivo G2 سيأتي بشاشة من نوع LCD قياس 6.56 بوصة، وتوفر الشاشة دقة تبلغ 1612 × 720 بكسل، وجودة +HD، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

ويقدم هاتف فيفو Vivo G2 كاميرا أساسية مميزة في الخلف بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 

ويحتوي هاتف فيفو Vivo G2 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 15 وات عبر منفذ USB-C، كما يوفر الهاتف ميزات أخرى، مثل شريحة SIM المزدوجة، و5G، وشبكة Wi-Fi بسرعة 5 جيجاهرتز، وBluetooth 5.1، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم. 

ويعمل هاتف فيفو Vivo G2 بمعالج من نوع Dimensity 6020 من شركة ميديا تيك التايوانية،  وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت من مساحة تخزين UFS 2.2.

هاتف فيفو Vivo G2 Vivo G2 فيفو Vivo G2 مواصفات Vivo G2 شركة Vivo فيفو هواتف فيفو أحدث هواتف فيفو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

أسعار الذهب اليوم في مصر

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

ترشيحاتنا

ابن المنصورة.. شرطي مرور يتصدر فيسبوك ماذا فعل؟

هشام عاشور: اكتسبت ثقافات مختلفة بسبب الإسكواش

تهديد للسفن بالبحر الأحمر.. أمريكا تدمر 3 صواريخ تابعة للحوثيين

جواز سفر للسيارات.. الاتحاد الأوروبي يتبع سياسات جديدة بداية من 2027

أقل من 5 دقائق وبـ 50 جنيه.. خطوات استخراج وثيقة زواج

بطارية 5000 مللي أمبير.. فيفو تكشف عن هاتف جبار للفئة المتوسطة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطورات الحالة الصحية لجورج وسوف..وهذا ما حدث مع كريم محمود عبد العزيز

مغشوش| هيئة الدواء تصدر تحذيرا عاجلا.. ورئيس الشعبة يكشف حقيقة النواقص

خلي بالك.. علامات البرد تكشف نوعا شرسا من السرطان

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

فيديو

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ