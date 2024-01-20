بطارية 5000 مللي أمبير.. فيفو تكشف عن هاتف جبار للفئة المتوسطة

كشفت شركة Vivo فيفو عن هاتف مميز للفئة المتوسطة، حيث يحمل الهاتف اسم Vivo G2 وتم إدراجه رسميًا على موقع Vivo China في الصين، حيث تعمل الشركة على إطلاقه في الأسواق العالمية خلال الفترة القليلة المقبلة.

وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف فيفو Vivo G2 سيأتي بشاشة من نوع LCD قياس 6.56 بوصة، وتوفر الشاشة دقة تبلغ 1612 × 720 بكسل، وجودة +HD، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف فيفو Vivo G2 كاميرا أساسية مميزة في الخلف بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo G2 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 15 وات عبر منفذ USB-C، كما يوفر الهاتف ميزات أخرى، مثل شريحة SIM المزدوجة، و5G، وشبكة Wi-Fi بسرعة 5 جيجاهرتز، وBluetooth 5.1، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم.

ويعمل هاتف فيفو Vivo G2 بمعالج من نوع Dimensity 6020 من شركة ميديا تيك التايوانية، وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت من مساحة تخزين UFS 2.2.