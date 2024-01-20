تطورات الحالة الصحية لجورج وسوف..وهذا ما حدث مع كريم محمود عبد العزيز

تصدر اسم الفنان جورج وسوف ترند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد تداول أنباء عن تدهور حالته الصحية داخل المملكة العربية السعودية، عقب انتهاء حفل صلاح الشرنوبي والتي أقيمت أمس، وتم عرضها عبر شاشة قناة "MBC مصر".



جورج وسوف

حقيقة تدهور الحالة الصحية لجورج وسوف



وسرعًا ما كذب فراس حليمة، ما تردد حول هذه الأنباء، وقال في تصريحات صحفية، إن جورج وسوف، بصحة جيدة وهو متواجد حاليا مع أصدقاء له في السعودية بعد حفل ليلة صلاح الشرنوبي الناجح، وأنه لم يدخل المستشفى كما تردد.



ماذا حدث بين جورج وسوف وكريم محمود عبد العزيز بالسعودية؟



إلتقى الفنان كريم محمود عبد العزيز بالمطرب جورج وسوف على هامش حفل ليلة صلاح الشرنوبي الذي أقيم مساء أمس الخميس بالمملكة العربية السعودية.

ونشر كريم، الفيديو الذي يجمعه مع جورج وسوف، عبر حسابه على "فيسبوك"، وظهر فيه "كريم" وهو داخل الغرفة الخاصة بـ جورج وسوف.



وقال جورج لـ كريم: "أنا جيت عندكم البيت وكنت صغير"، ليرد كريم: "فاكر طبعا وفي الذاكرة منستهاش أبدا".

ورد جورج عليه أيضا: "أنت حبيبي أقسم بالله وفنان حلو، والغزالة رايقة.. حبيبي الغالي، موفق"، ليعلق كريم: "كان نفسي ألحق حضرتك قبل ما تمشي".

عرض لكريم محمود عبد العزيز في موسم الرياض خلال الأيام الماضية مسرحية "عملوها إزاي" خلال الفترة من 12 وحتى 16 يناير، على مسرح محمد العلي، بمنطقة البوليفارد سيتي.

وانقسمت أسعار التذاكر لـ 9 فئات حيث تبدأ من 100 ريال سعودي أي 800 جنيه مصري، وتصل إلى 900 ريال أي 7500 جنيه مصري.



كريم محمود عبد العزيز

وتدور أحداث مسرحية عملوها إزاي، حول أشهر محقق في حل أصعب ألغاز الجرائم، والذي يحاول حل لغز جريمة قتل حدثت في لوكيشن تصویر نجم شهير، كما يقع في عدد من المواقف الكوميدية مع مساعده.



جورج وسوف بحفل صلاح الشرنوبي



وشارك جورج وسوف في آخر فقرات حفل ليلة صلاح الشرنوبي، وغنى "يا بياعين الهوى" وشاركه الغناء نجوم الحفل أصالة وراغب علامة ونانسي عجرم ووائل جسار وأسماء لمنور وعاصي الحلاني ومحمد الشرنوبي.



أحدث أغاني جورج وسوف



في شهر سبتمبر 2023، طرح المطرب جورج وسوف منذ قليل أحدث أغانيه بعنوان نجم عالي، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.

الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.