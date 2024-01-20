عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تطورات الحالة الصحية لجورج وسوف..وهذا ما حدث مع كريم محمود عبد العزيز

جورج وسوف
جورج وسوف

تصدر اسم الفنان جورج وسوف ترند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد تداول أنباء عن تدهور حالته الصحية داخل المملكة العربية السعودية، عقب انتهاء حفل صلاح الشرنوبي والتي أقيمت أمس، وتم عرضها عبر شاشة قناة "MBC مصر". 
 

جورج وسوف 

حقيقة تدهور الحالة الصحية لجورج وسوف 
 

وسرعًا ما كذب فراس حليمة، ما تردد حول هذه الأنباء، وقال في تصريحات صحفية، إن جورج وسوف، بصحة جيدة وهو متواجد حاليا مع أصدقاء له في السعودية بعد حفل ليلة صلاح الشرنوبي الناجح، وأنه لم يدخل المستشفى كما تردد. 
 

ماذا حدث بين جورج وسوف وكريم محمود عبد العزيز بالسعودية؟


إلتقى الفنان كريم محمود عبد العزيز بالمطرب جورج وسوف على هامش حفل ليلة صلاح الشرنوبي الذي أقيم مساء أمس الخميس بالمملكة العربية السعودية.
ونشر كريم، الفيديو الذي يجمعه مع جورج وسوف، عبر حسابه على "فيسبوك"، وظهر فيه "كريم" وهو داخل الغرفة الخاصة بـ جورج وسوف.

عالم عن اختيار سليم حسن شخصية معرض الكتاب: كافح من أجل خدمة الآثار

نيفين مسعد: صلاح جاهين كان قمة الجدية في إطار من السخرية.. فيديو


وقال جورج لـ كريم: "أنا جيت عندكم البيت وكنت صغير"، ليرد كريم: "فاكر طبعا وفي الذاكرة منستهاش أبدا".
ورد جورج عليه أيضا: "أنت حبيبي أقسم بالله وفنان حلو، والغزالة رايقة.. حبيبي الغالي، موفق"، ليعلق كريم: "كان نفسي ألحق حضرتك قبل ما تمشي".
عرض لكريم محمود عبد العزيز في موسم الرياض خلال الأيام الماضية مسرحية "عملوها إزاي" خلال الفترة من 12 وحتى 16 يناير، على مسرح محمد العلي، بمنطقة البوليفارد سيتي.
وانقسمت أسعار التذاكر لـ 9 فئات حيث تبدأ من 100 ريال سعودي أي 800 جنيه مصري، وتصل إلى 900 ريال أي 7500 جنيه مصري.
 

كريم محمود عبد العزيز 

وتدور أحداث مسرحية عملوها إزاي، حول أشهر محقق في حل أصعب ألغاز الجرائم، والذي يحاول حل لغز جريمة قتل حدثت في لوكيشن تصویر نجم شهير، كما يقع في عدد من المواقف الكوميدية مع مساعده.


جورج وسوف بحفل صلاح الشرنوبي 
 

وشارك جورج وسوف في آخر فقرات حفل ليلة صلاح الشرنوبي، وغنى "يا بياعين الهوى" وشاركه الغناء نجوم الحفل أصالة وراغب علامة ونانسي عجرم ووائل جسار وأسماء لمنور وعاصي الحلاني ومحمد الشرنوبي.


أحدث أغاني جورج وسوف


في شهر سبتمبر 2023، طرح المطرب جورج وسوف منذ قليل أحدث أغانيه بعنوان نجم عالي، عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يويتوب.
الأغنية من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى ومن توزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.

حقيقة تدهور الحالة الصحية لجورج وسوف جورج وسوف ماذا حدث بين جورج وسوف وكريم محمود عبد العزيز بالسعودية أحدث أغاني جورج وسوف جورج وسوف بحفل صلاح الشرنوبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

ورطة كبيرة| حجم إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

موضوعات متعلقة

دعاء الجمعة الأولى من العام الجديد.. يفتح لك خيرات الدنيا والآخرة

الإنتاج الحربي في 2023 | استحداث صناعات عسكرية .. تنفيذ 7 مشروعات

بالأسماء .. مدبولى يسلم عقود وحدات سكنية للمستحقين بأكتوبر الجديدة

افتتاح معرض 24 لمجموعة من التشكيليين بجاليرى بيكاسو ايست.. الليلة

متى يجب قراءة سورة الواقعة للرزق؟ .. احرص عليها قبل هذا الموعد

تعرف على موعد انتهاء عرض الموسم الرابع من مسرحية الحفيد

لماذا كان الرسول يكثر من قراءة سورة ق؟ .. شمائلها وأسرارها

أفضل سورة في الصباح.. 20 آية تفتح لك أوسع أبواب الرزق

ترشيحاتنا

أرخص مويايل سامسونج فى مصر.. سعره مفاجأة

بعد مناقشة مسائل حساسة.. وزيرة خارجية كوريا الشمالية تعود للبلاد من روسيا

نائب رئيس الوزراء الأسبق: يجب اتباع إجراءات وسياسات جديدة لإنعاش الاقتصاد

تطورات الحالة الصحية لجورج وسوف..وهذا ما حدث مع كريم محمود عبد العزيز

زياد بهاء الدين: تخفيض الديون يحتاج بذل جهد كبير لزيادة الإنتاج والنمو

قرار جديد لـ روسيا بشأن عدد الدول المتوفر لها التأشيرة الإلكترونية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغشوش| هيئة الدواء تصدر تحذيرا عاجلا.. ورئيس الشعبة يكشف حقيقة النواقص

خلي بالك.. علامات البرد تكشف نوعا شرسا من السرطان

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

وصفات طبيعية وطرق طبية.. اليك علاج تجاعيد اليد

فيديو

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ