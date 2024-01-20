خالد الغندور يثير الجدل بشأن محمد صلاح: عنده عيب واحد

دعم الإعلامي خالد الغندور، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب "هذا اللاعب❤️ هو الأعظم في تاريخ العرب و مصر و لكن عنده عيب واحد فقط كان بيلعب في المقاولون قبل ما يسافر و يحترف".

وتعادل منتخب مصر مع منتخب غانا إيجابيا بهدفين لكل منتخب خلال المباراة التي أقيمت بينهما امس الخميس على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين من تعادلين، وتتصدر كاب فيردي بـ3 نقاط، وموزمبيق ثالثًا وغانا رابعًا بنقطة واحدة لكل منتخب.