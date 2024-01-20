بهاء الدين: مساواة القطاع الخاص بـ العام خطوة على المسار الاقتصادي الصحيح

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الاسبق،التعويم السبيل الوحيد لغلق السوق الموازية، وأن هناك حاجة ماسة للتغيير في المسار الاقتصادي في مصر .

وقال زياد بهاء الدين خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق أن العامين الماضيين اتسما بالصعوبة خاصة على مستوى التضخم.

واوضح زياد بهاء الدين التغيير في المسار الاقتصادي، يبدأ من موائمة تطورات الاقتصاد وفق معطيات العصر الراهن، موضحًا أن هناك 4 ملفات تبدأ بها الدولة في تغيير المسار، وهي تعظيم دور الدولة في العديد من المجالات ولكن بضوابط التي لا يتحمل القطاع الخاص خسائرها.

تابع الدكتور زياد بهاء الدين يجب وضع قواعد لكي يكون القطاع الخاص في مأمن المساواة في التعامل بين القطاع الحكومي والخاص.