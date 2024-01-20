بعد عرضها فى مصر.. تعرف على مواعيد وأسعار تذاكر أنستونا بموسم الرياض

تستعد الفنانة دنيا سمير غانم لعرض مسرحيتها الجديدة “ أنستونا ” ضمن فاعليات موسم الرياض ، وذلك نهاية الشهر الجاري .

مسرحية انستونا ، من المقرر عرضها فى موسم الرياض من الفترة 30 يناير ، الى يوم 5 فبراير القادم .

وتتراوح أسعار تذاكر أنستونا من 100 ريال سعودي ، ما يعادل 800 جنية مصري ، لتصل الى 900 ريال سعودي ، مايقرب من 7 الالاف جنية مصري .

تبدأ الأحداث عندما يستأجر شريف مسرحا ليقيم حفل موسيقي ولكنه يكتشف أن المسرح مسكون بروح كاميليا التي كانت تمتلك المسرح في فترة الثلاثينيات وتمنع أي شخص أن يدخل أو يغني على المسرح ولكن تعقد اتفاقا مع شريف لكي يقدم آخر حفيدة لها من خلال حفل كبير لها على نفس المسرح بنفس اسمها... هل ينجح شريف في الوصول لحفيدتها وتقديمها على المسرح كمطربة محترفة؟

مسرحية انستونا من بطولة دنيا سمير غانم وبيومي فؤاد وكريم عفيفي وسامي مغاروي ، وكان قد تم عرضها قبل ذلك فى مصر .

وكان أخر أعمال دنيا سمير غانم هو مسلسل تسليم أهالي ، وشاركها في بطولته كل من هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.