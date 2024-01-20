وجبة غريبة تثير ضجة واسعة في السعودية

أثار مقطع تداوله مستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في السعودية الكثير من الجدل فقد وثق المقطع بيع "الجراد" بمبلغ 50 ريالا، وذلك مع بداية الموسم في المملكة، والقيام في الوقت نفسه بعمل بعض المأكولات، مثل برجر الجراد.

وتباينت ردود فعل السعوديين وذلك على القيام بتناول الجراد، فيرى البعض منهم أنها حرية شخصية، ويشير فريق آخر إلى أنه طعام الأجداد وقد يصل سعر كيس الجراد إلى حوالي 50 ريالا سعوديا ويحتوي على قرابة 100 جرادة

وعن طريقة عمل برجر الجراد، فيتم وضعه في وعاء كبير مليء بالماء على النار، وبعد ساعة يتم القيام بإخراجه من الماء، و وضعه في وعاء آخر به بعض الماء النظيف ثم يتم طبخه لمدة ساعة أخرى