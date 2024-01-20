علاج البروستاتا.. لماذا كشف الملك تشارلز عن طبيعة مرضه المُحرج ؟

قدمت الملكة كاميلا، زوجة الملك تشارلز، معلومات جديدة حول حالة زوجها الصحية خلال فترة علاجه من تضخم في البروستاتا. جاء ذلك بعد أن أعلن القصر الملكي في بكنغهام أن الملك تشارلز سيخضع لعملية جراحية تصحيحية لهذه الحالة في الأسبوع المقبل.

قامت الملكة كاميلا بزيارة معرض أبردين للفنون في اسكتلندا في اليوم الذي يلي إعلان القصر عن صحة زوجها. وخلال الزيارة، قدمت الملكة تحديثًا مختصرًا عن صحة الملك تشارلز.

وفي الفيديو المشارك عبر تطبيق "إكس" بواسطة مراسل قناة "أي تي في" الملكي كريس شيب، ظهرت الملكة كاميلا وهي تصل إلى المعرض وتبتسم، وسأل السيد ديفيد كاميرون، الحاكم الملكي لأبردين، قائلاً: "كيف حال الملك ؟" فأجابت الملكة بابتسامة قائلة: "هو بخير، شكرًا جزيلاً. يتطلع للعودة للعمل".

الحالة الصحية للملك تشارلز

وتعد هذه الزيارة هي أول نشاط عام للملكة كاميلا منذ إعلان القصر عن صحة زوجها. وفي اليوم السابق، أعلن قصر بكنجهام أن الملك تشارلز يخضع لعلاج لتضخم في البروستاتا.

وجاء في بيان القصر الملكي: "مثل الآلاف من الرجال كل عام، سعى الملك للحصول على علاج لتضخم في البروستاتا. إن حالة جلالته غير خبيثة، وسيتوجه إلى المستشفى في الأسبوع المقبل لإجراء عملية تصحيحية".

ومن المفهوم أن الملك تشارلز، البالغ من العمر 75 عامًا، أراد مشاركة تشخيصه لتشجيع الرجال الذين قد يعانون من أعراض مماثلة على إجراء الفحوصات اللازمة.

وأفاد مصدر ملكي لمجلة "بيبول" بأن الملك تشارلز سيكون قادرًا على أداء وواجباته خلال هذه الفترة.