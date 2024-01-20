عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علاج البروستاتا.. لماذا كشف الملك تشارلز عن طبيعة مرضه المُحرج ؟

الملكة كاميلا
الملكة كاميلا

قدمت الملكة كاميلا، زوجة الملك تشارلز، معلومات جديدة حول حالة زوجها الصحية خلال فترة علاجه من تضخم في البروستاتا. جاء ذلك بعد أن أعلن القصر الملكي في بكنغهام أن الملك تشارلز سيخضع لعملية جراحية تصحيحية لهذه الحالة في الأسبوع المقبل.

قامت الملكة كاميلا بزيارة معرض أبردين للفنون في اسكتلندا في اليوم الذي يلي إعلان القصر عن صحة زوجها. وخلال الزيارة، قدمت الملكة تحديثًا مختصرًا عن صحة الملك تشارلز.

txt

تعلق فى القطار.. عقاب قاسي للص حاول سرقة موبايل راكب

txt

وحش.. إبراهيم فايق يفتح النار على محمد صلاح لهذا السبب

وفي الفيديو المشارك عبر تطبيق "إكس" بواسطة مراسل قناة "أي تي في" الملكي كريس شيب، ظهرت الملكة كاميلا وهي تصل إلى المعرض وتبتسم، وسأل السيد ديفيد كاميرون، الحاكم الملكي لأبردين، قائلاً: "كيف حال الملك ؟" فأجابت الملكة بابتسامة قائلة: "هو بخير، شكرًا جزيلاً. يتطلع للعودة للعمل".

الحالة الصحية للملك تشارلز

وتعد هذه الزيارة هي أول نشاط عام للملكة كاميلا منذ إعلان القصر عن صحة زوجها. وفي اليوم السابق، أعلن قصر بكنجهام أن الملك تشارلز يخضع لعلاج لتضخم في البروستاتا.

وجاء في بيان القصر الملكي: "مثل الآلاف من الرجال كل عام، سعى الملك للحصول على علاج لتضخم في البروستاتا. إن حالة جلالته غير خبيثة، وسيتوجه إلى المستشفى في الأسبوع المقبل لإجراء عملية تصحيحية".

ومن المفهوم أن الملك تشارلز، البالغ من العمر 75 عامًا، أراد مشاركة تشخيصه لتشجيع الرجال الذين قد يعانون من أعراض مماثلة على إجراء الفحوصات اللازمة. 

وأفاد مصدر ملكي لمجلة "بيبول" بأن الملك تشارلز سيكون قادرًا على أداء وواجباته خلال هذه الفترة.

الفحوصات الفحوصات اللازمة البروستاتا الجراحة المستشفى الكنيسة القصر الملكي الملك تشارلز الملكة كاميلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

مفاجأة غير سعيدة لـ شاومينج .. تفاصيل

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

حَلّ لمن عجز عن قراءة سورة البقرة كاملة يوميا.. عليك بـ5 أمور

فيديوهات خادشة للحياء| سما المصري من جديد أمام المحكمة

ترشيحاتنا

ظاهرة جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تُعلن مفاجأة جديدة بشأن الطقس

بايدن يمنح نتنياهو الوقت لإنقاذ رقبته من المحاكمة العاجلة

تمحو حتى الكبائر.. دار الإفتاء تنصح بهذه العبادة لغفران الذنوب

أحدث ظهور لـ صفقة الأهلي الجديدة برفقة أفشة.. شاهد

أولى جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مسن روض الفرج.. بعد قليل

فيديوهات خادشة للحياء| سما المصري من جديد أمام المحكمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه أميرات ديزني.. فستان أصالة في الرياض يثير الجدل| شاهد ماذا ارتدت

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

نشرة المرأة و الصحة| الفرق بين معدل ضربات القلب والنبضات.. لماذا تشعر عيناك بالبكاء في الشتاء؟

لحظة مخيفة.. لن تتوقع ماذا حدث لـ طائرة أثناء تحليقها في الهواء

فيديو

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ