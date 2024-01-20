عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد هبوط مركبة اليابان على القمر.. خلل يهدد مصير المهمة

صدى البلد

تمكنت اليابان مؤخرًا من هبوط ناجح على سطح القمر، ولكن مشكلة في نظام الطاقة الشمسية للمركبة تهدد استمرارية المهمة.

وقد نجحت المركبة الفضائية اليابانية "Slim" (الهبوط الذكي لاستكشاف القمر) في الهبوط بلطف على سطح القمر بالقرب من حفرة استوائية. وبذلك تصبح اليابان الدولة الخامسة التي تهبط على قمر الأرض الطبيعي، بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والصين والهند.

txt

حَلّ لمن عجز عن قراءة سورة البقرة كاملة يوميا.. عليك بـ5 أمور

txt

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، مع ذلك، يعمل المهندسون الآن على إنقاذ المهمة. ولأسباب لم يتم فهمها بعد تمامًا، لن تتولى خلايا الطاقة الشمسية للمركبة توليد الكهرباء. وهذا يجعل المركبة معتمدة تمامًا على بطارياتها والتي ستفرغ شحنتها في وقت لاحق. عند حدوث ذلك، ستصمت المركبة ولن تستقبل الأوامر ولن تتمكن من التواصل مع الأرض.

وفي الوقت الحالي، يعمل المهندسون على تحديد الأنشطة ذات الأولوية. لقد قاموا بإيقاف المدافئ وجمع الصور من المركبة. كما يقومون بجمع البيانات التي ستخبرهم عن مدى نجاح برمجيات الهبوط.

وعلى الرغم من ذلك، فإن مسؤولي وكالة الفضاء اليابانية (Jaxa) لن يتخلوا عن المهمة فور انقطاع الاتصال مع المركبة. فمن الممكن دائمًا أن تكون خلايا الطاقة الشمسية قد توجهت بطريقة تمنعها من رؤية الشمس. ومع تغير زوايا الضوء على سطح القمر، فمن الممكن أن تعود المركبة إلى الحياة.

وكانت المركبة "Slim" تحمل روبوتين صغيرين، وتشير البيانات الوسيطة إلى أنها تمكنت من إطلاق هذين الروبوتين كما خطط لها قبل الهبوط. وكان من المقرر أن تقضي المركبة، التي تحمل كاميرا تحسسية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، الأسبوعين المقبلين في دراسة التضاريس المحلية. وما إلى أي مدى يمكن تحقيق هذه الدراسة في الوقت المتاح غير مؤكد.

استكشاف القمر اليابان القمر المركبة الفضائية اليابانية Slim وكالة الفضاء اليابانية Jaxa

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

ظاهرة جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تُعلن مفاجأة جديدة بشأن الطقس

ترشيحاتنا

إيحاءات جنسية وضعف إيرادات| بطلات فيلم الملكة بمرمى النيران والجمهور يخرج عن صمته

السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي

صحيفة عبرية: صواريخ وطائرات تخترق شمال إسرائيل .. تفاصيل

قريباً| الرئيس الروسي بوتين في مصر.. وصفقة منتظرة بين القاهرة وموسكو

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته

المستشار طارق شبل: قضاء المحكمة الدستورية اصبح لافتا لاهتمام الدول الغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في الرياض.. شاهد

إلهام شاهين تبهر متابعيها بإطلالة كشفت عن فقدان وزنها| شاهد

ليلي عبداللطيف تكشف سرا غير متوقع عن صدق تنبؤاتها| لن تتوقعه

شارل أندرلان| مصور يهودي انقلبت عليه إسرائيل بسبب محمد الدرة.. ما القصة؟

فيديو

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ