الجيش الأوكراني: حصيلة قت.لى القوات الروسية في الحرب تتجاوز 375 ألفا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، السبت، أن حصيلة قتلى الجيش الروسي ارتفعت إلى 375.270 جندي وضابط أثناء القتال منذ بداية الحرب ضد أوكرانيا في فبراير من عام 2022.

وأوضح بيان هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الأوكرانية، أن روسيا فقدت 750 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية دمرت 6171 دبابة قتال رئيسية (بما في ذلك أربع في اليوم الماضي)، و11455 (+10) مركبة قتال مدرعة، و8868 (+14) نظام مدفعية، و967 (+1) نظام MLR، و654 نظام دفاع جوي، و331 طائرات حربية، 324 مروحية، 6,934 (+5) طائرات بدون طيار، 1,818 صاروخ كروز، 23 سفينة حربية/قواطع، غواصة، 11,848 (+17) شاحنة عسكرية وناقلة وقود، و1,389 (+5) وحدة من المعدات المتخصصة.