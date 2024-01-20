الصحة: إطلاق 7 قوافل طبية للكشف وعلاج المواطنين مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق ٧ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة

وذلك يومي ٢٠ و ٢١ يناير ٢٠٢٤ للكشف والعلاج مجانًا .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل ستشمل التخصصات الطبية :-

- نساء وولادة

- خدمات تنظيم الأسرة

- الأطفال

- الباطنة

- الأنف والأذن

- العظام

- الجراحة

- الرمد الأسنان

- القلب

- الجلدية

- خدمات الأشعة والتحاليل

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن القوافل ستشمل عددا من المحافظات ومن (أسيوط - بني سويف - سوهاج - كفر الشيخ - المنوفية - الفيوم - مطروح) .



« الصحة »: حملات تفتيش على 205 مركز لعلاج الإدمان بـ 8 محافظات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين..



أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن قيام الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص والأمانة العامة للصحة النفسية ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ، بعدة حملات للتفتيش على مراكزعلاج الإدمان المرخصة وغير المرخصة ، وذلك في إطار توجيهات الـــــدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، بضرورة التفتيش المستمر على المنشآت الطبية الخاصة ، وبخاصة مراكز علاج الإدمان ، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية والصحية.



قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن عدد المراكز التي تم المرور عليها خلال عام 2023 بلغت 205 مركز، وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والإسماعيلية والدقهلية والإسكندرية ، مؤكدا أن الهدف الأساسي من التفتيش هو حماية المريض من الاستغلال ومن الممارسات الخاطئة ، وتقنين أوضاع الأماكن التي يتم احتجاز المرضى بها تحت مسمي أماكن علاجية.



وأشار " عبد الغفار " إلى أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين إدارة بدون ترخيص ، ومخالفة اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى ، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتلك المراكز ، ما بين إجراء الغلق الإداري للمنشأة وتوجيه إنذارات لتلافي المخالفات.



من جانبه قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص ، إنه تم توفير الرعاية الصحية للمرضى في تلك المنشآت ، وتوجيههم لمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ، في مختلف المحافظات ، طبقا للتوزيع الجغرافي ، حيث قامت الأمانة بتوفير عدد كاف من الأسرة للمرضى ، الراغبين في استكمال العلاج الداخلي أو توجيههم لتلقي العلاج بالعيادات الخارجية ، بالمستشفيات التابعة للأمانة ، والتي يبلغ عددها ٢٤ مستشفى ومركز ، وتقدم الخدمة العلاجية طبقا للمعايير العلمية المتعارف عليها دوليا وتحت مظلة قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 وتعديلاته رقم 210 لسنة 2020.