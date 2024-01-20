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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: إطلاق 7 قوافل طبية للكشف وعلاج المواطنين مجانا

قوافل طبية
قوافل طبية

 أعلنت   وزارة الصحة والسكان ، إطلاق ٧ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة 
 وذلك يومي ٢٠ و ٢١ يناير ٢٠٢٤  للكشف والعلاج مجانًا .

الصحة: حملات تفتيش على 205 مراكز لعلاج الإدمان في 8 محافظات

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وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل ستشمل التخصصات الطبية :- 
- نساء وولادة 

- خدمات تنظيم الأسرة

 - الأطفال
- الباطنة

 - الأنف والأذن
- العظام 

- الجراحة

 - الرمد الأسنان

 - القلب 

- الجلدية
- خدمات الأشعة والتحاليل
 وأكدت وزارة الصحة والسكان أن القوافل ستشمل عددا من المحافظات ومن  (أسيوط - بني سويف - سوهاج - كفر الشيخ - المنوفية - الفيوم - مطروح) . 


« الصحة »: حملات تفتيش على 205 مركز لعلاج الإدمان بـ 8 محافظات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين..


أعلنت وزارة الصحة والسكان ، عن قيام الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص والأمانة العامة للصحة النفسية ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية ، بعدة حملات للتفتيش على مراكزعلاج الإدمان المرخصة وغير المرخصة ، وذلك في إطار توجيهات الـــــدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، بضرورة التفتيش المستمر على المنشآت الطبية الخاصة ، وبخاصة مراكز علاج الإدمان ، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية والصحية.


قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن عدد المراكز التي تم المرور عليها خلال عام 2023 بلغت 205 مركز، وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والإسماعيلية والدقهلية والإسكندرية ، مؤكدا أن الهدف الأساسي من التفتيش هو حماية المريض من الاستغلال ومن الممارسات الخاطئة ، وتقنين أوضاع الأماكن التي يتم احتجاز المرضى بها تحت مسمي أماكن علاجية.


وأشار " عبد الغفار " إلى أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين إدارة بدون ترخيص ، ومخالفة اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى ، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتلك المراكز ، ما بين إجراء الغلق الإداري للمنشأة وتوجيه إنذارات لتلافي المخالفات.


من جانبه قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص ، إنه تم توفير الرعاية الصحية للمرضى في تلك المنشآت ، وتوجيههم لمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ، في مختلف المحافظات ، طبقا للتوزيع الجغرافي ، حيث قامت الأمانة بتوفير عدد كاف من الأسرة للمرضى ، الراغبين في استكمال العلاج الداخلي أو توجيههم لتلقي العلاج بالعيادات الخارجية ، بالمستشفيات التابعة للأمانة ، والتي يبلغ عددها ٢٤ مستشفى ومركز ، وتقدم الخدمة العلاجية طبقا للمعايير العلمية المتعارف عليها دوليا وتحت مظلة قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 وتعديلاته رقم 210 لسنة 2020.

الصحة الإدمان المخالفين العلاجية النفسية المخدرات التفتيش

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