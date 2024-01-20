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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجنايات تعاقب موظفا بالسجن المشدد 15 عاما لاختلاس أموال صحة أسيوط

الدائرة الرابعة عشر
الدائرة الرابعة عشر بمحكمة جنايات أسيوط

عاقبت الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، موظفا بمديرية الصحة بالسجن المشدد 15 عاما وعزله من وظيفته وسداد 4 ملايين و565 ألفا و20 جنيها، قيمة اختلاسه 11313 مرشح كلى من مخازن المديرية، وغرامة فعلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار روميل شحاتة، الرئيس بالمحكمة، والمستشار ضياء الدين أحمد دهيس، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

تعود وقائع القضية رقم 491 لسنة 2021 جنايات ثان أسيوط إلى ورود بلاغ لقسم ثان أسيوط من مديرية الصحة بناءً على تقرير الجهاز المركز للمحاسبات بقيام "وائل. ص"، أمين المخزن الرئيسي للتجهيزات والمستلزمات الطبية بمديرية الصحة بأسيوط، بالتلاعب في مستندات استلام وتسليم مرشحات الكلى الصناعي، ما مكنه من اختلاس 14 ألف مرشح، والتي قدرت بمبلغ 3 ملايين جنيه.

وقرر المحامي العام لنيابة الأموال العامة بأسيوط تشكيل لجنة من الإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص المستندات وعهدة المتهم، وانتهت أعمال الفحص وتبين وجود عجز في عهدة المتهم بـ 11313 مرشح غسيل كلى، بلغت قيمتها 2 مليون و282 ألفا و510 جنيهات، ووجود 37 إذن صرف وإذن إضافة لمرشحات الغسيل الكلوي بالصحة تم تزويرها من قبل المتهم، وذلك لإخفاء الحقيقة في رصيد مرشحات الغسيل الكلوي في المخازن عهدته.

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كما تبين للجنة قيام المتهم بتقديم خطاب صادر من مستشفى طب الأطفال الجامعي، والوارد به أن عدد المرشحات المنصرفة من المديرية للمستشفى هي 2040 مرشح كلى، بينما عند اطلاع اللجنة على سجلات مستشفى طب الأطفال الجامعي تبين صرف 24 مرشحا فقط، كما تبين وجود تزوير في الخطاب المقدم من المتهم بمحاضر أعمال اللجنة بأن الكمية المنصرفة إلى مستشفى المبرة 3000 مرشح كلى، وبالفحص تبين أن المنصرف الفعلي 1000 مرشح كلى.

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