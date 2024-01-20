الداخلية تضبط أخطر عصابات التزوير والسمسرة بالأسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام ( 3 أشخاص من بينهم سيدة ، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بالإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وأعمال الوساطة والسمسـرة فـى مجال الأحوال المدنية .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (عدد من أختام شعار الجمهورية – عدد من الإسطمبات لجهات حكومية– عدد من الأكلاشيهات –أجهزة وأدوات تستخدم فى التزوير - إسطوانات CD مُحمل عليها برامج تستخدم فى التزوير – عدد من أصول شهادات ومستندات وأوراق مزورة ومعدة للتزوير - 4 هواتف محمولة تحوى تعاملات فى أوراق مزورة مع عملائهم) وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولة نشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.