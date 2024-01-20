بيقطعوا الخطوط عن الناس.. عصابة سرقة كبائن التليفونات فى قبضة الأمن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديريات أمن “القليوبية – البحرالأحمر – الغربية - بورسعيد” فى مديرية أمن القليوبية، من ضبط 4 أشخاص، بينهم عميلان سيئا النية، لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم “بندقية خرطوش- طبنجة- عدد من الطلقات” لقيامهم بارتكاب وقائع سرقات من كبائن التليفونات العمومية.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للسلاحين الناريين والذخائر بقصد الدفاع، وتم بإرشاد العميلين ضبط كمية من المسروقات المستولى عليها.

وفى مديرية أمن البحر الأحمر، تم ضبط 3 خفراء بإحدى الشركات لمحاولتهم سرقة كمية من حديد الخردة تُستخدم فـى التوصيلات الكهربائية من داخل المخزن حراستهم عن طريق إلقائها خارج المخزن من أعلى السور تمهيداً لسرقتها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وفى مديرية أمن الغربية، تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلَين، لأحدهما معلومات جنائية، ومالك مخزن خردة، تخصص نشاطهما الإجرامى فـى ارتكاب جرائم سرقات الكابلات الخاصة بخطوط التليفونات من الكبائن الأرضية.

وبمواجهتهما، اعترف العاطلان بارتكاب 11 واقعة سرقة بدوائر “مركز شرطة المحلة، وقسمى شرطة أول وثان المحلة”، وتصريف المسروقات لدى الثالث الذى أرشد عن متحصلات وقائع السرقة.

وفى مديرية أمن بورسعيد، تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة بعض الأسلاك النحاسية بإحدى شركات الاتصالات، وبحوزته “كمية من الأسلاك النحاسية – سلاح أبيض”.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتصرفه فـى باقى المسروقات بالبيع لعميله "سيئ النية"، تاجر خردة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور، وبضبطه أرشد عن كمية من الأسلاك النحاسية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.