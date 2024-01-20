عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيقطعوا الخطوط عن الناس.. عصابة سرقة كبائن التليفونات فى قبضة الأمن

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديريات أمن “القليوبية – البحرالأحمر – الغربية - بورسعيد” فى مديرية أمن القليوبية، من ضبط 4 أشخاص، بينهم عميلان سيئا النية، لأحدهم معلومات جنائية، وبحوزتهم “بندقية خرطوش- طبنجة- عدد من الطلقات” لقيامهم بارتكاب وقائع سرقات من كبائن التليفونات العمومية.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للسلاحين الناريين والذخائر بقصد الدفاع، وتم بإرشاد العميلين ضبط كمية من المسروقات المستولى عليها.

وفى مديرية أمن البحر الأحمر، تم ضبط 3 خفراء بإحدى الشركات لمحاولتهم سرقة  كمية من حديد الخردة تُستخدم فـى التوصيلات الكهربائية من داخل المخزن حراستهم عن طريق إلقائها خارج المخزن من أعلى السور تمهيداً لسرقتها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وفى مديرية أمن الغربية، تم ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلَين، لأحدهما معلومات جنائية، ومالك مخزن خردة، تخصص نشاطهما الإجرامى فـى ارتكاب جرائم سرقات الكابلات الخاصة بخطوط التليفونات من الكبائن الأرضية.

وبمواجهتهما، اعترف العاطلان بارتكاب 11 واقعة سرقة بدوائر “مركز شرطة المحلة، وقسمى شرطة أول وثان المحلة”، وتصريف المسروقات لدى الثالث الذى أرشد عن متحصلات وقائع السرقة.

وفى مديرية أمن بورسعيد، تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، لقيامه بارتكاب واقعة سرقة بعض الأسلاك النحاسية بإحدى شركات الاتصالات، وبحوزته “كمية من الأسلاك النحاسية – سلاح أبيض”. 

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بتصرفه فـى باقى المسروقات بالبيع لعميله "سيئ النية"، تاجر خردة، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزهور، وبضبطه أرشد عن كمية من الأسلاك النحاسية.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية التشكيلات العصابية التوصيلات الكهربائية الخردة العناصر الإجرامية أمن القليوبية المسروقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد تخطيه الـ4 آلاف.. وعيار 21 مفاجأة

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي...ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

مع اقتراب رمضان| مفاجأة صادمة فى أسعار اللحوم اليوم السبت

مفاجأة سعيدة للمصريين بشأن الدولار

تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأب سمح لـ دجال بممارسة الحرام مع ابنته في الجيزة..ما القصة؟

ظاهرة جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تُعلن مفاجأة جديدة بشأن الطقس

ترشيحاتنا

تحذير من استخدام المياه الساخنة في الشتاء..هيئة الدواء توضح الأضرار

إحباط أكبر عملية سطو خلال تاريخ سويسرا بسبب كمين في بلد آخر|تفاصيل

خلال ساعات .. مفاجأة عاجلة بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار الذهب والدولار اليوم السبت وتحرك جديد لـ عيار 21|أخبار تهمك

إيحاءات جنسية وضعف إيرادات| بطلات فيلم الملكة بمرمى النيران والجمهور يخرج عن صمته

السكة الحديد تدفع بقطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح الحزن.. محمد منير ينهار في جنازة شقيقته

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان أصالة في الرياض.. شاهد

إلهام شاهين تبهر متابعيها بإطلالة كشفت عن فقدان وزنها| شاهد

ليلي عبداللطيف تكشف سرا غير متوقع عن صدق تنبؤاتها| لن تتوقعه

فيديو

فائزة بجائزة أدبية تعترف باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة جزء من روايتها

تعرف على سعر فستان هيفاء وهبي في «وصلتلها» ونانسي عجرم بحفلها الأخير

كلام الله.. قصي خولي: والدي كان مسيحيا وحافظ القرآن الكريم كاملا

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ