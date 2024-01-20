شركة دمياط: انقطاع المياه عن بعض المناطق لمدة 6 ساعات.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، إنقطاع المياه عن مناطق (مدينة السرو - عزبة النشوقاتي - عزبة بكرى - عزبة الباز - السلام)، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباح يوم الأحد الموافق 21-1-2024 وحتي الساعة 3 عصر نفس اليوم لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الإنقطاع إلى إيقاف محطة مياه البستان لتركيب أجهزة قياس الفاقد.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.