تدريب الفرق الطبية بدمياط علي التعامل مع المصابين بفيروس نقص المناعة البشري

قامت إدارة التدريب والمدارس بدمياط تحت إشراف الدكتورة رشا فرج بتدريب ٢٨ فردا من الفريق الطبي ( اطباء بشريين. صيادلة. اسنان. علاج طبيعي. تمريض. كيميائيين) علي توصيات الرعاية الاكلينيكية والخطة العلاجية لمكافحة فيروس نقص المناعة البشري وسياسات منع الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع المرض في دورة تدريبية بعنوان Dealing with HIV patients .

تضمن ذلك التدريب علي البروتوكول العلاجي للمصابين بفيروس نقص المناعة والدعم النفسي للحالات المصابة بالايدز بالإضافة الي التعرف علي الأدوية المستخدمة في ذلك والخدمات المقدمة من الفحص والمشورة في سرية تامة وكيفية تقديم الدعم الاجتماعي للمصابين وذويهم وتخلل التدريب العديد المناقشات والاسئلة .

وتم تقييم مدي استفادة المتدربين من الدورة من خلال إجراء تقييم قبلي وبعدي.



وتم ختام الدورة بعمل تقييم شامل للعملية التدريبية و قياس اداء المدربين و رضا المتدربين ونتائج التدريب لتطوير العملية التدريبية.



