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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 27 سفينة و1508 رأس ماشية و1417 طن زيت طعام

ميناء دمياط
ميناء دمياط


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة ..

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 بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22812 طن تشمل : 4745 طن رمل و 300 طن كسب فول صويا و 13550 طن يوريا و 2020 طن مولاس و 1305 طن اسمنت معبأ و 892 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45094 طن تشمل : 12500 طن ذرة و 962 طن خشب زان و 3000 طن ميثانول و 11831 طن فول صويا و 10700 طن خردة و 1417 طن زيت طعام و 4084 طن حديد و 1508 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 600 طن .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1011 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 464 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1914 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 123971 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 191538 طنًا .


كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5185 طن قمح متجهين إلى صوامع امبابة و شبرا و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5739 شاحنة .

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