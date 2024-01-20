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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: إقالة مدير الرعاية الأساسية بالجيزة وتحويل العاملين بوحدة «العطف» للتحقيق

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

وجهت وزارة  الصحة والسكان، بإقالة مدير الرعاية الأساسية في مديرية الصحة بمحافظة الجيزة، وإحالة جميع العاملين بوحدة الرعاية الصحية الأولية بـ«العطف» بمركز العياط محافظة الجيزة، للتحقيق الفوري، وتوزيعهم على المنشآت الطبية المختلفة.

جاء ذلك خلال زياراته الميدانية المفاجئة لعدد من المنشآت الطبية، اليوم السبت، والتي شملت محافظتي القاهرة والجيزة، لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، والتأكد من توافر وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن قرار  وزارة الصحة والسكان جاء بناءً على ما لمسه -خلال جولته الميدانية-  على أرض الواقع من عدم التزام الفريق الطبي، بداية من مدير الوحدة، خلال ساعات العمل الرسمية.

الصحة: تقاعس مدير إدارة الرعاية الأساسية

وأضاف «عبد الغفار» أن وزارة الصحة والسكان أكدت  تقاعس مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية في الجيزة، عن متابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية داخل وحدات الرعاية الأولية التابعة للمديرية.

ولفت إلى أن وزارة الصحة والسكان تفقدت  عيادات وحدة الرعاية الأولية، كما لاحظ تردد عدد ضئيل من المواطنين، نظرًا لعدم توافر فرق طبية داخل الوحدة.

الصحة الجيزة العطف المنشأت الطبية القاهرة الخدمات

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