صحف عبرية: الديمقراطيون اليهود في مجلس النواب الأمريكي ينتقدون نتنياهو

انتقد 15 نائبًا ديمقراطيا يهوديا في مجلس النواب الأمريكي، بما في ذلك بعض المؤيدين لإسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد أن رفض فكرة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة بعد الحرب على غزة.

وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة “جيروزليم بوست” الإسرائيلية نقلا عن النائب جيري نادلر، ممثل نيويورك والعميد غير الرسمي للديمقراطيين في البيت اليهودي: “نحن نختلف بشدة مع رئيس الوزراء.. إن حل الدولتين هو الطريق إلى الأمام."

ويشير البيان – الذي يأتي وسط دعوات متزايدة من بعض المشرعين اليهود لوقف إطلاق النار – إلى نفاد الصبر المتزايد بين الديمقراطيين تجاه نتنياهو مع استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى.

وفي مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، استخدم نتنياهو لغة واضحة بشكل غير عادي في معارضة مبادرات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.