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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يتحدى نتنياهو .. رئيس الأركان الإسرائيلي السابق: هزيمة حماس «محض خيال»

صدى البلد

انتقد وزير الحرب في الحكومة الإسرائيلية جادي آيزنكوت إدارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحرب المستمرة علي غزة، مشيراً في مقابلة أجريت معه أمس الخميس إلى أن الحديث عن النصر الكامل على حماس غير واقعي ومحض خيال، مضيفًا أنه يجب إجراء انتخابات جديدة في غضون أشهر لاستعادة السلطة وثقة الجمهور بالحكومة الإسرائيلية.

وقال آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، في حوار أذاعته القناة 12 العبرية، عقب رفض نتنياهو فكرة إجراء انتخابات في خضم الحرب التي قال إنها قد تستمر حتى عام 2025، وتعهده بـ”تحقيق النصر الكامل” على حماس: "من يتحدث عن الهزيمة المطلقة لا يقول الحقيقة.. لهذا السبب لا ينبغي لنا أن نروي القصص الخيالية، أهداف الحرب لم تتحقق بعد".

وعندما سُئل عما إذا كانت القيادة الإسرائيلية الحالية تقول للجمهور الحقيقة، أجاب آيزنكوت ببساطة: "لا"، وبدا وكأنه ينتقد رفض نتنياهو حتى الآن تحمل المسؤولية المباشرة عن الإخفاقات الاستخباراتية والعسكرية والقيادية في 7 أكتوبر.

وقال آيزنكوت إن الإخفاقات المزعومة في التسلسل القيادي “لا تعفي نتنياهو من المسؤولية”، في إشارة محتملة إلى ادعاءات نتنياهو السابقة بأن قادة الأمن لم يحذروه من هجوم وشيك لحماس، بحسب تقرير نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال آيزنكوت: “من الضروري، خلال فترة أشهر، إعادة الناخب الإسرائيلي إلى صناديق الاقتراع وإجراء انتخابات من أجل تجديد الثقة لأنه لا توجد ثقة في الوقت الحالي”.

في المقابلة الصريحة، وهي الأولى له منذ مقتل ابنه في غزة، قال آيزنكوت، الذي عادة ما يكون مقتضبا، إنه وزعيم الوحدة الوطنية بيني جانتس، وهو أيضا رئيس أركان سابق للجيش الإسرائيلي، منعوا إسرائيل من مهاجمة جماعة حزب الله في لبنان في الأيام التي تلت أحداث 7 أكتوبر.

وقال آيزنكوت إنه في 11 أكتوبر الماضي، كانت إسرائيل على وشك ضرب حزب الله، لكنه تمكن هو وجانتس من إقناع المسؤولين في مجلس الحرب بالتأجيل. وأضاف آيزنكوت: “أعتقد أن وجودنا هناك منع إسرائيل من ارتكاب خطأ استراتيجي فادح”.

نتنياهو حماس غزة

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