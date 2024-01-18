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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنذار خاطئ.. الجيش الإسرائيلي يكشف حقيقة إطلاق صواريخ فوق إيلات بالبحر الأحمر

المتحدث باسم جيش
المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، عبر صفحته على منصة إكس اليوم الخميس، أن الإنذار والاعتراض الجوي في منطقة إيلات على البحر الأحمر كان عن طريق الخطأ.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم اعتراض هدف مشبوه فوق البحر الأحمر عن طريق منصات الدفاع الجوي.

وأفادت وسائل إعلام عربية، بأنه تم إطلاق صواريخ من منصة الدفاع الجوي الإسرائيلية القبة الحديدية في إيلات بعد الاشتباه بتسلل مسيرات.

كما أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في ميناء إيلات على البحر الأحمر للتحذير من تهديدات جوية محتملة.

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