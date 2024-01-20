كولينا يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة مصر وغانا| كان يرغب فى إقصاء الفراعنة

تحدث بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة حكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الأداء التحكيمي في مباراة مصر وغانا، في إطار مباريات الجولة الثانية لمنافسات كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك فى تصريحات علي لسان كولينا "رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي ، فجر مفاجأة كبيرة عندما اكد ان حكم مباراة مصر وغانا في بطولة الامم الافريقية ارتكب اخطاء تحكيمية عديدة ضد منتخب مصر ويبدو انه كان يرغب في اقصاء المنتخب المصري من البطولة ، كولينا قال إن التحكيم الافريقي محتاج اعادة نظر".

موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ويلتقي منتخب مصر ضد الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية بأمم إفريقيا 2023.

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الرأس الأخضر

ومن المقرر أن تنقل مباراة مصر ضد الرأس الأخضر عبر شاشة قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر يتعادل مع غانا

وتعادل منتخب مصر مع غانا 2/2 في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023.