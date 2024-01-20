إصابة وانتقادات.. جدل واسع يُصيب جمهور منتخب مصر بعد خروج محمد صلاح|القصة كاملة

غادر قائد منتخب مصر محمد صلاح، ملعب مباراة المنتخب الوطني في مواجهة غانا، في الشوط الأول متأثرًا بإصابة قوية، ما تسبب في حالة من الحزن والتوتر لجمهور المنتخب المصري، خاصة أنه من اللاعبين المؤثرين في صفوف المنتخب..

حجم إصابة محمد صلاح

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، حجم إصابة قائد منتخب مصر محمد صلاح، موضحًا أن الأشعة التي خضع لها صلاح أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية، وهو ما سوف يتسبب في غيابه عن المباراتين المقبلتين لمنتخب مصر في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الـ 16 في حالة التأهل.

وكشف محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، عن تفاصيل إصابة محمد صلاح، قائلاً في تصريحات تليفزيونية:

«تشخيص إصابة محمد صلاح، هو شد في العضلة الخلفية وسيغيب عن مباراة الرأس الأخضر ومباراة دور الـ 16 حال تأهل المنتخب.. صلاح شعر بألم في إحدى الكرات خلال الشوط الأول من مباراة غانا، ولم يستطع استكمال المباراة، وتم التواصل مع نادي ليفربول وإبلاغه بتفاصيل الإصابة».

متى يعود محمد صلاح من إصابته؟

تساءل الجميع عن موعد عودة قائد المنتخب الوطني محمد صلاح إلى الملعب مرة أخرى، بعد ما تعرّض لإصابة قوية في مباراة مصر وغانا التي أٌقيمت ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية، هو ما أوضحه الكابتن أحمد حسام ميدو، خلال برنامجه قائلاً:

«إصابة محمد صلاح بالفعل جعلت نوعًا من الحزن عند الجميع خاصة أنه من اللاعبين المؤثرين في صفوف المنتخب، وهي عبارة عن شد في العضلة الخلفية، ولو كان ساحرًا سيغيب لمدة 10 أيام كحد أدنى ودي ضربة قوية للمنتخب طبعًا».

جدل واسع بعد خروج محمد صلاح من الملعب

حالة من الجدل الواسع أصابت المدرجات وجمهور منتخب مصر، بعد خروج قائد المنتخب محمد صلاح مُصابًا في مباراة غانا، الخميس الماضي، ضمن كأس أمم أفريقيا، وسط تساؤلات عن سبب الاستفاقة التي حلت بمنتخب الفراعنة، بعد استبداله بـ مصطفى فتحي.

في الثواني التالية لخروج محمد صلاح من المباراة، تقدمت غانا بهدف على المنتخب المصري، لتبدأ مصر في الشوط الثاني باللعب بصورة أفضل، حيث هزت شباك النجوم السوداء مرتين لكنها استقبلت هدفًا ثانيًا، هو الأمر الذي جعل بعض المتابعين يرون أن لاعبي منتخب مصر تحروا من الضغوط بعد خروج صلاح، ولعبوا بأريحية أكثر مما أثر إيجابيًا على المستوى العام للفريق.

في سياق آخر رفض محمد يوسف، نجم الأهلي والمنتخب المصري، الهجوم على صلاح، أو الإشارة إلى تحسن مستوى المنتخب بعد خروجه، موضحًا لـ سكاي نيوز:

« لاعب أصيب وتم استبداله بلاعب آخر، ما الأزمة؟ بمجرد سقوط صلاح وخروجه سجل لاعبو غانا هدفًا في شباك المنتخب المصري قبل نهاية الشوط الأول، ولم يستطع المنتخب المصري الفوز في النهاية على غانا وتعقد موقفه، وانتهت المباراة بالتعادل، فأين التأثير السلبي لـ صلاح الذي يتحدث عنه بعض المشجعين».

السوشيال ميديا تدعم محمد صلاح

أُصيبت مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الجدل الواسع، بعد الانتقادات التي وجهها بعض المشجعين لـ محمد صلاح، ما فتح النيران عليهم من مشجعيه وجمهور منتخب مصر، حيث علق البعض قائلين عبر منصة «أكس»:

ولدنا الغالي الملك المصري

هل تدري عزيزي المشجع المصري الذي لاحق التريند وعند مشكلة شخصية مع صلاح هذه المعلومة: “ صلاح ثاني هدافي المنتخب تاريخيًا بـ 55 هدفاً”

وخد دي كمان: " أكثر من صنع اهداف للمنتخب في تاريخه بـ 33 اسيست ايه يعني الكلام دا؟! يعني 88 مشاركة تهديفيه في 97 مباراة بمعدل 0.91 مشاركة تهديفية في المباراة.

عاوز كمان؟!

طب ايه رأيك انه قاد المنتخب لنهائيين امم افريقيا ولنهائيات كاس العالم لأول مرة من 30 سنة

وبعدين بتيجي تكتب تغريدات وانت قاعد انه المنتخب احسن من غي صلاح وانه صلاح منتخب مصر مبيلعبش مثل صلاح ليفربول…! ما تختشي ياواد منك له.

مبارايات غاب عنها صلاح منذ ارتدائه لقميص الفراعنة

منذ أن ارتدى اللاعب محمد صلاح، زي قميص الفراعنة في سبتمبر 2011، لم يتغيب سوى عن 10 مباريات للمنتخب الوطني بسبب الإصابة، نجح خلالها منتخب مصر في تحقيق 5 انتصارات وثلاثة تعادلات وتلقى خسارتين.

موعد مباراة مصر وكاب فيردي

من المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره كاب فيردي في مواجهة حاسمة، ضمن مبارايات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، المُقامة حاليًا بكوت ديفوار، والمقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بأمم أفريقيا.

ليس هناك بديل أمام منتخب مصر سوى فوز المباراة أمام كاب فيردي، للتأهل لدور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا كوصيف، وذلك بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين غانا وموزمبيق.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا



1- منتخب الرأس الأخضر.. 6 نقاط.

2- منتخب مصر.. نقطتان.

3- منتخب غانا.. نقطة وحيدة.

4- منتخب موزمبيق.. نقطة وحيدة.