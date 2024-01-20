أمم آسيا.. الأردن يفرط في الفو على كوريا الجنوبية ويتعادل 2-2

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة منتخب الأردن ونظيره منتخب كوريا الجنوبية، اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر.

تقدم منتخب كوريا الجنوبية في الدقيقة الثامنة عن طريق هيونج مين سون من ركلة جزاء.

وقلب الأردن الطاولة بتسجيل هدفين عن طريق بارك يونج بالخطأ في مرماه، ويزن النعيمات في الدقيقتين 38 و(45+7).

وفي الدقيقة 90، خطف منتخب كوريا الجنوبية، هدف التعادل عن طريق اللاعب يزن العرب، بالخطأ في مرماه.

ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على كوريا الجنوبية صاحبة الوصافة.