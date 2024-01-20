موعد قمة السلة اليوم بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم السبت عندما يلتقي مع فريق الزمالك في بطولة الدوري.

تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم وتقام على صالة نادي الزمالك ويسعى الأهلي إلى الفوز بها لمواصلة الانتصارات في البطولة

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم في دوري السلة

تنطلق المباراة اليوم السبت، 20 يناير 2024، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في دوري السلة

تنقل المباراة عبر قناة نادي الزمالك كما تنقل عبر قناة أون تايم سبورتس 2 بتعليق محمد أبو شادي