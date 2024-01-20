يورو| راتب صادم لنجم توتنهام مع فريقه الجديد

تخلى توتنهام هوتسبير عن لاعبه إيفان بيريسيتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل معاناته من إصابة بالغة في الرباط الصليبي.

أعلن توتنهام في بيان رسمي، أمس الجمعة، عن توصله لاتفاق مع هايدوك سبليت، يقضي بانتقال بيريسيتش إلى صفوف الأخير معارا حتى نهاية الموسم.

وفجر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن الراتب الذي سيتقاضاه بيريسيتش داخل النادي الكرواتي.

وأوضح رومانو عبر منصة "إكس"، أن نجم بايرن ميونخ وإنتر ميلان الأسبق، سيحصل على راتب يبلغ 1 يورو فقط حتى نهاية الموسم.

لكنه أشار في الوقت ذاته إلى تضمن الاتفاق حصول اللاعب على مكافآت وحوافز إضافية حال التأهل إلى دور مجموعات إحدى البطولات الأوروبية.

وانضم الدولي الكرواتي إلى السبيرز في صيف 2022، ليظهر مع الفريق في 50 مباراة، سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع 14 آخرين.