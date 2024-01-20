احذر.. الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة تسريب الامتحانات بالقانون

يستأنف غدا الأحد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة ، امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وفقا للمواعيد المذكورة في جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة والجيزة .

حيث تتوقف اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، نظرا لتعمد مديريتي التربية والتعليم بمحافظتي القاهرة والجيزة ، عدم وضع أي امتحانات يوم 20 يناير 2024 في جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي ، مراعاة لإحتفال الإخوة الأقباط بـ عيد الغطاس.

فبالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة ، بحسب جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة ، سوف يؤدي الطلاب غدا الأحد 21 يناير 2024 امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

أما بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة ، فبحسب جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة ، يؤدي الطلاب غدا الأحد 21 يناير 2024 امتحان الهندسة.

عقوبة الغش فى الامتحانات

وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.

كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحانات

وتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.