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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

160 ضحية.. توجيه الاتهام لقائد شرطة سيول بسبب التدافع في عيد الهالوين

حادث الهالوين في
حادث الهالوين في سيول

وجه المدعون العامون في كوريا الجنوبية الاتهام إلى رئيس وكالة شرطة العاصمة سيول، واتهموه بالمساهمة من خلال الإهمال في سحق حشود الهالوين في سيول في عام 2022، والذي أسفر عن مقـتل ما يقرب من 160 شخصًا، وفقًا لمكتب المدعين العامين في منطقة سيول الغربية.


وجاءت لائحة الاتهام لرئيس شرطة سيول كيم كوانغ هو بعد أكثر من عام من تدافع الحشود في أكتوبر 2022، والذي أسفر عن مقتل 159 شخصًا في عطلة نهاية الأسبوع في عيد الهالوين في منطقة إتايوان الترفيهية في العاصمة سيول. كيم هو أعلى مسؤول في الشرطة متهم فيما يتعلق بتدافع الحشود.

أصبحت الاحتفالات السنوية في منطقة الحياة الليلية الشهيرة في إتايوان مميتة في 29 أكتوبر بعد أن احتشد عشرات الآلاف من المحتفلين الشباب في الأزقة الضيقة للاحتفال بأول عيد الهالوين الخالي من قيود كوفيد منذ ثلاث سنوات.


ولم تتخذ السلطات، بما في ذلك الشرطة، إجراءات السلامة على الرغم من أن الحشود الكثيفة تجعل وقوع حادث محتمل، ولم تتخذ الخطوات المناسبة بعد بدء ورود نداءات الإنقاذ، وفقًا لفريق التحقيق.

وفي يناير من العام الماضي، أحال فريق تحقيق خاص كيم و22 آخرين من مسؤولي الشرطة والإنقاذ والمكاتب المحلية إلى النيابة بتهم تتعلق بعدم كفاية استجابة الحكومة للتدافع.

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