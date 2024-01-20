بدء الدراسة في كليات وبرامج جديدة بجامعة المنصورة الأهلية |صور

عقد المجلس الأكاديمى بجامعة المنصورة الأهلية جلسته رقم (2) برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، لمناقشة سير العملية التعليمية والدراسة والامتحانات واستعدادات الجامعة للعام الجامعي القادم وذلك بحضور عمداء الكليات ومديري البرامج بالجامعة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التى تهم الشأن الجامعى منها : الموافقة على الأعداد المقترح قبولها بكليات وبرامج الجامعة في العام الجامعى القادم 2024/2025

كما تمت الموافقة على بدء الدراسة فى بعض الكليات والبرامج للعام الجامعي 2024/2025 وهى : كلية العلاج الطبيعي، برنامج فارم دي نانو بكلية الصيدلة: (clinical pharm D nano-pharmacy)

و برنامج الطاقة المتجددة والمستدامة بكلية الهندسة، برنامج التمريض التخصصى بكلية التمريض، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .

وتم الموافقة على عقد وتنظيم يوم علمى لبرنامج الطب والجراحة تحت عنوان: (الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي)

وتمت الموافقة على ادراج برنامج الطب والجراحة بالجامعة بقاعدة البيانات العالمية WDMS المعتمدة لكليات الطب، واعتماد خطة التدريب الاكلينكي للطلاب بالمستوي الأول والثاني بمستشفيات جامعة المنصورة.

وحضر الجلسة كل من الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار الهندسي لرئيس جامعة المنصورة الاهلية والدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب البشري والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة، والدكتور وليد الطنطاوي المشرف على شئون التعليم والطلاب والتنسيق بالجامعة.

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