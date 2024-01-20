عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء الدراسة في كليات وبرامج جديدة بجامعة المنصورة الأهلية |صور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد المجلس الأكاديمى بجامعة المنصورة الأهلية جلسته رقم (2)  برئاسة الدكتور  شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، لمناقشة سير العملية التعليمية والدراسة والامتحانات واستعدادات الجامعة للعام الجامعي القادم وذلك بحضور عمداء الكليات ومديري البرامج  بالجامعة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التى تهم الشأن الجامعى منها : الموافقة على الأعداد المقترح قبولها بكليات وبرامج الجامعة في العام الجامعى القادم 2024/2025
كما تمت الموافقة على بدء الدراسة فى بعض الكليات والبرامج للعام الجامعي 2024/2025 وهى : كلية العلاج الطبيعي، برنامج فارم دي نانو بكلية الصيدلة: (clinical pharm D nano-pharmacy)
و برنامج الطاقة المتجددة والمستدامة بكلية الهندسة، برنامج التمريض التخصصى بكلية التمريض، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية .
وتم الموافقة على عقد وتنظيم يوم علمى لبرنامج  الطب والجراحة تحت عنوان:  (الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي)
وتمت الموافقة على ادراج برنامج الطب والجراحة بالجامعة بقاعدة البيانات العالمية WDMS المعتمدة لكليات الطب، واعتماد خطة التدريب الاكلينكي للطلاب بالمستوي الأول والثاني بمستشفيات جامعة المنصورة.
 وحضر الجلسة كل من  الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمستشار الهندسي لرئيس جامعة المنصورة الاهلية والدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب البشري والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة، والدكتور وليد الطنطاوي المشرف على شئون التعليم والطلاب والتنسيق بالجامعة. 

IMG-20240120-WA0033
IMG-20240120-WA0033
IMG-20240120-WA0034
IMG-20240120-WA0034
IMG-20240120-WA0035
IMG-20240120-WA0035
العلوم الصحية العلاج الطبيعي المنصورة الأهلية بجامعة المنصورة جامعة المنصورة الأهلية كلية الأقتصاد والعلوم كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة عودة رمضان صبحي لـ الأهلي واللاعب يصدم الزمالك للمرة العاشرة

صدمة جديدة لـ منتخب مصر قبل 48 ساعة من مباراة الرأس الأخضر

إحنا أحسن من أوروبا.. مساعد وزير التموين يفجر مفاجأة عن السلع في مصر.. ماذا قال؟

بعد طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي..ليلي عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

أنزل بالبرنص .. منشور صادم من ياسمين رئيس بسبب حفل joy awards

صدمة للجماهير الحمراء.. أحمد حسن يعلن رحيل نجم الأهلي

بوتين يشارك السيسي في افتتاح مشروع القرن الحادي والعشرين

زواج نجم مسلسل الهيبة من فتاة لاتينية .. شاهد

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: البناء المخالف والتعديات علي أراضي الدولة إهدارا للثروة القومية

ترشيحاتنا

مدبولي يؤكد أهمية العنصر البشري وكفاءته في إدارة مركز السيطرة الوطنية

رسميًا.. 10 فئات محرومة من إجازة الخميس المقبل| اعرف التفاصيل

أحمد موسى: الرئيس السيسي لا يقدم أي تنازلات ويحافظ على مصر واستقرارها|فيديو

الحكومة: الدولة حريصة على مواجهة التحديات رغم الضغوطات

4 أمور تفعلها الملائكة مع الإنسان عند الاحتضار.. أسرار البرزخ

مدبولي يؤكد أهمية الصروح الثقافية في رعاية طاقات النشء وتنمية إبداعاتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 علامات لو لقيتها فى الطماطم إوعى تشتريها .. تحذير

بفستان مكشوف.. رانيا يوسف تثير الجدل في حفل joy awards |شاهد

بعد خسارة وزنها.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها في حفل joy awards

تصميم مختلف.. ياسمين صبري تثير الجدل بفستانها من حفل joy awards

فيديو

إنت فاضية.. أخو ياسمين عبد العزيز يهاجم بسمة وهبة بسبب طلاق شقيقته

ميمي جمال أول الوافدين لحفل الـ joy awards | فيديو

حقيقة تعرض جورج وسوف لأزمة صحية في السعودية.. فيديوجراف

سرقوا مليون جنيه.. القبض على عصابة كمين الشرطة المزيف في 6 أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح: مطلوب خطة تنفيذية لوثيقة مجلس الوزراء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 16

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ألمانيا والإبادة الكيوت

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ