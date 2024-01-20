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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قلب الأسواق العالمية.. أحدث موبايل Honor بكاميرا دقة 180 ميجابكسل

هاتف Honor Magic
هاتف Honor Magic 6 Pro

استطاعت سلسلة هواتف Honor Magic 6 الأحدث من شركة "Honor" هونر أن تحقق مبيعات قياسية حيث تخطت السلسلة المتكونة من هاتفي Magic 6 وMagic 6 Pro حاجز 100 مليون دولار في أقل من 3 دقائق. 

رصدت شركة Honor استجابة سوقية استثنائية لهاتفي Magic 6 وMagic 6 Pro أثناء بيعهما الأولي على العديد من منصات التجارة الإلكترونية في الصين، وشهدت الشركة نتيجة مذهلة، حيث حققت إيرادات تجاوزت 660 مليون يوان أي ما يعادل حوالي 104 دولارات في أول حدث مبيعات لهذه الهواتف الذكية. 

ويتميز هاتف Honor Magic 6 Pro الأفضل والأقوى في السلسلة بميزات فائقة أبرزها كاميرا مقربة بدقة 180 ميجابكسل، وبطارية كبيرة سعة 5600 مللي أمبير، ومعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية. 

 

مواصفات هاتف Honor Magic 6 Pro 

  وجاء بشاشة منحنية من نوع Vivid Ltpo OLED قياس 6.8 بوصة بدقة 1،264 × 2800 بكسل ومعدل تحديث متغير 1-120 هرتز في الثانية، مع ميزة HDR.

ويقدم كاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة متغيرة F/1.4-F/2.0 ، وكاميرا للتقريب Periscope بدقة 180 ميجابكسل مع 2.5x بصري وما يصل إلى 100x، وكاميرا Ultrawide بدقة 50 ميجابكسل، وأمامية 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.

ويعمل بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، والأفضل في هواتف أندرويد، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل لـ  16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل لـ 1 تيرابايت.


ويحتوي على بطارية كبيرة سعة 5600 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 80 سلكية والشحن اللاسلكي بقوة 66 وات، مع ميزة IP68 لمقاومة المياه والغبار.

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