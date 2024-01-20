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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإيراني يهدد إسرائيل: الهجوم في سوريا لن يمر دون رد

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

أدان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مساء اليوم السبت، الهجوم الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، والذي قتـ ـل فيه خمسة أشخاص مستشارين عسكريين إيرانيين، بحسب الحرس الثوري الإيراني.

وأكد رئيسي، إن الهجوم المنسوب لإسرائيل والذي قتـ ـل فيه خمسة من عناصر الحرس الثوري في سوريا، "لن يمر دون رد".
وقال رئيسي في برقية تعزية لعائلات المستشارين اليوم: “مرة أخرى قام الكيان الصهيوني الإجرامي بانتهاك الأجواء السورية وشن عدواناً إرهابياً، ولا شك أن استمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية والإجرامية التي تدل على تزايد فشل الكيان الصهيوني غير الشرعي في تحقيق أهدافه الشريرة، وعمق يأسه، وعجزه أمام مقاتلي جبهة المقاومة، لن يمر من دون رد”.

وأضاف رئيسي: “إن جرائم الكيان الصهيوني الغاصب الأخيرة التي تنتهك كل المواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية، وفي ظل دعم الدول المستكبرة المتسلطة وعلى رأسها أمريكا، وصمت المحافل العالمية، هي بالتأكيد وصمة عار أخرى في الملف الأسود لجميع مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان”.

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